Az utasok közül sokan már nem csak mobiltelefont visznek magukkal, hanem power bankot is, amely csatlakozás nélkül tudja tölteni a tableteket és a laptopokat is. Egy új rendelet most megváltoztatja annak használatát repülés során – írta meg az Autószektor a newsmondo.it híre alapján.

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége megtiltotta, hogy a power bankot a bőröndbe csomagoljuk. A döntés a lítium akkumulátorok miatt született, ezek az akkumulátorok ugyanis ütődés következtében, vagy magas hőmérsékleten kigyulladhatnak, és ezzel súlyos veszélyhelyzeteket teremthetnek.

Mostantól power bankot kizárólag a fedélzeti kézipoggyászban lehet magunkkal vinni.

Így a fedélzetn lévő személyzet nagyobb ellenőrzést gyakorolhat és közbeavatkozhat, ha bármilyen meghibásodás fordul elő. A légitársaságok korlátozzák az eszközök teljesítményét is: 100 Wh feletti teljesítmény esetén a töltőt csak különleges engedéllyel vihetjük magunkkal.

A Korean Air, a Thai Airways és a Singapore Airlines még azt is megtiltotta, hogy a power bankokat a repülő fedélzetén használhassák az utasok.