Kitűnő eredményekről számolt be nemrégiben az Euroleasing, de az elmúlt néhány évben bőven akadtak kihívások. Mivel kellett a leginkább megküzdeni?

A 2022-ben kezdődött történelmi integráció során négy különböző lízingvállalat egyesült, amelyek mind más-más területre specializálódtak. A kihívás az volt, hogy ezeket a különböző szakértelmeket és ügyfélköröket egy közös, jól működő rendszerbe integráljuk, amely megfelel a magyar kkv-szektor igényeinek. Úgy érzem, 2023 végére már olyan szintet értünk el, amely lehetővé tette számunkra a megújulást és a fejlődést. Az évek során jelentős piaci részesedést értünk el, és 2024 volt az első olyan év, amikor stabilan, kiegyensúlyozott működésben tudtuk folytatni a tevékenységünket. Az Euroleasingnél kiemelt célunk, hogy a személyautók, teherautók és mezőgazdasági gépek finanszírozásában továbbra is meghatározó szerepet töltsünk be a piacon. Az eredményeink is jól mutatják a piaci jelenlétünket: minden második autót mi finanszíroztunk, minden harmadik mezőgazdasági gép mögött a mi támogatásunk állt, és minden negyedik kishaszongépjármű finanszírozását is mi biztosítottuk.

Minek köszönhető, hogy a vállalat több területen is stabilan piacvezető tud lenni?

Piaci stratégiánk középpontjában az áll, hogy nemcsak az árversenyben kívánunk helyt állni, hanem értékteremtéssel, innovációval és a kapott örökség továbbfejlesztésével kívánjuk megőrizni vezető szerepünket. A nemzetközi példák azt mutatják, hogy azok a vállalatok képesek fenntartható növekedést elérni, amelyek lehetőségként kezelik a változásokat, és képesek a nehézségekből tanulva megújulni. Mi igyekszünk minden szinten versenyképesek lenni, mert az én filozófiám szerint annak, aki csak árazásban versenyez, előbb-utóbb elfogy az üzemanyaga.

Az Euroleasing nemcsak a saját, hanem a kkv-k versenyképességére is odafigyel. Milyen segítséget tudnak nyújtani?

A cégünk különlegessége, hogy az összes új forrásprogramot – legyen az EU-forrás, magyar állami támogatás, KAVOSZ vagy Exim – elsőként tudjuk piacra vinni. Nemcsak a termékfejlesztésben vagyunk gyorsak, hanem az informatikai rendszereink révén az utolsó végpontig hatékonyan juttatjuk el ezeket a forrásokat. Mint piacvezető vállalat, számunkra alapvető, hogy példát mutassunk, és az értékes forrásokat a megfelelő helyre csatornázzuk be. Komoly felelősségünk van, amit komolyan is veszünk.

Ráadásul még a nemzetközi vizeken is egyre sikeresebben lavíroznak...

Egy olyan új világot építünk, amely nem csupán Magyarország igényeit elégíti ki. Sőt, továbbmegyek: az igények nem is tőlünk indultak, hanem egyértelműen európai trendként jelentek meg, hazánknak pedig fel kell zárkóznia ehhez a trendhez. Bízunk abban, hogy az Euroleasing révén a magyar piac is elérheti ezt a szintet. Jelenleg olyan nagy nemzetközi szereplőket vizsgálunk, amelyek a lakossági hitelezésben járnak az élen. Ezek a cégek korszerű megoldásokat alkalmaznak, noha teljes európai lefedettséggel nem feltétlenül rendelkeznek. Mi hiszünk abban, hogy a gyártók egy közös érdekrendszerű ökoszisztémát keresnek, amely több szereplő együttműködésével valósulhat meg. Magyarország számára ez egy kiváló lehetőséget jelenthet, hogy kapcsolódjon ezekhez a nagy kiszolgáló platformokhoz.

Ebben van a jövő, a nemzetközi együttműködésben?

Mi ebben látjuk a jövőt. Egy olyan rendszert fejlesztünk, amely nemcsak az anyavállalatunk ügyfeleit tudja magas szinten kiszolgálni, hanem a hazai kkv-kat és lakossági ügyfeleket is. Mindemellett olyan technológiai fejlesztéseket hajtunk végre, amelyek nemzetközi partnerekkel való együttműködések alapját is képezhetik. A technológiai innováció az egyik fő pillérünk, amely a fundamentumainkat erősíti és hosszú távú fejlődésünket biztosítja.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Az innovációs megoldások mennyire jönnek házon belülről, és mennyit hoznak külföldről?

Azt vallom, hogy az innovációt nem kívülről kell várni, hanem belülről kell megfogalmazódnia. Szerencsére a magyar vállalkozók által képviselt szellemiség nagyon különleges és innovatív. Nálunk olyan emberekre van szükség, akik hisznek a tudásban, a tudásalapú szolgáltatásban, és folyamatosan tanulni akarnak. Ám emellett egy olyan szervezet is vagyunk, amely például a Toyotának a magyarországi stratégiai partnere és kiszolgáló platformja. Ezáltal nagyon jól tudjuk integrálni a nemzetközi partnereinknek fejlesztett megoldásokat és az elvárt szolgáltatási szintet. Rengeteget tanulunk ezektől a globális szereplőktől, és ezt a tudást igyekszünk magyarosítani, vagyis figyelembe venni azt, hogyan gondolkodik egy magánszemély, amikor döntést hoz, illetve hogyan gondolkodik egy vállalat. Ezt adaptáljuk és integráljuk a szolgáltatási módszereinkbe.

A hitelezésben mi változott az elmúlt években?

A világjárvány és az orosz-ukrán háború okozta válság egy új időszámítást hozott a hitelezés területén. Teljesen más ritmusban zajlanak a finanszírozási és beruházási döntések: jóval hosszabb ideig tart meghozni őket, és sokkal kisebb értékben, kevesebb hitelfelvételi döntés születik. Akik abban hisznek, hogy a problémákban lehetőség is rejlik a fejlődésre, bátrabban mernek beruházni. Akik viszont nem lépnek, könnyen lemaradhatnak. Ez egy nagyon nehéz helyzet: merjek-e egyáltalán beruházni, milyen kamatszinten vállaljam ezt, vissza tudom-e fizetni a felvett hitelt vagy lízinget, és milyen árfolyamon tudom megvásárolni az eszközöket.

Részben ez a fajta bizonytalanság vezet el egészen sajátos piaci folyamatokhoz. Egy példa: míg a személyautók piacán a darabszám csökkenése tapasztalható – ami sajnálatos, hiszen Magyarországon az autók átlagéletkora több mint 16 év, és ez azt jelenti, hogy sok régi, korszerűtlen jármű van az utakon –, addig a lízingpiacon az áremelkedések és az árfolyamhatások a kihelyezett összeg növekedését váltották ki. Az új autók kapcsán tehát van hová fejlődnünk, hiszen Magyarország majdnem az utolsók között van Európában az új autók értékesítésében.

Az Euroleasing nemrég jelentette be, hogy támogatja a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának megújulását egy új CT berendezés finanszírozásával. Hogyan kerültek az egészségügy közelébe?

A lízingpiac szívemhez közel álló területe az általános gépfinanszírozás. Ez magában foglal minden olyan eszközt, amelyet a különböző iparágak használnak – legyen az informatikai berendezés, nyomdagép, fröccsöntőgép vagy akár egy toronydaru. Ezen belül kiemelt figyelmet fordítunk az egészségügyi gépek és technológiák finanszírozására. Az egészségügy korszerűsítése, legyen szó magánkórházakról, magánorvosi rendelőkről vagy állami kórházakról, tipikus géptechnológiai fejlesztési igényeket jelent. Például Debrecenben egy üzleti partnerünk innovatív technológiát használó eszközöket biztosít a kórházak számára bérleti konstrukcióban. Ez nemcsak a berendezések rendelkezésre bocsátását foglalja magában, hanem a technológiai támogatást és az üzemeltetést is, így a kórházak a betegellátásra koncentrálhatnak. Az Euroleasing refinanszírozó partnerként támogatja az üzleti modellt, amely egyszerre biztonságos és innovatív. Az ilyen típusú együttműködések révén olyan preventív vizsgálatok és beavatkozások válhatnak elérhetővé, amelyek életeket menthetnek. Ezáltal pedig hozzájárulhatnak a lakosság egészségének javításához, például a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében Debrecen és a környező régiókban.

Más egészségügyi intézmények is megkeresték Önöket hasonló lehetőségek miatt?

Igen, érdeklődtek, hogy tudnánk-e partnerek lenni hasonló jellegű finanszírozásban. Mi hiszünk ebben a területben, ez stratégiai fontosságú irány számunkra. Az MBH Bank dedikált csapatot állított össze erre a célra, amely mélyen ismeri az egészségügyi szektor sajátosságait, és képes megérteni a gazdasági környezetet, a lehetőségeket, a kötelezettségeket, valamint az ügyfelek és a betegek egészségügyi ellátói kapcsolatrendszerét. Az ilyen együttműködéseknél a kulcs nem a látványosság, hanem a háttérből érkező támogatás: ez biztosít a megfelelő technológiák alkalmazásával olyan fejlődési pályát, amely végül a lakosság számára nyújt kézzelfogható előnyöket.

Elképzelhető, hogy a jövőben összefognak a piaci szereplők az egészségügy ilyen jellegű fejlesztéséért?

Tudomásom szerint jelenleg rajtunk kívül nem igazán foglalkozik más lízingszereplő az orvosi műszerek finanszírozásával. Minden szereplőt arra bátorítanék, hogy nyissanak erre a területre. Minél többen foglalkozunk vele, annál gyorsabban és hatékonyabban tud megújulni az egészségügy orvosi műszerparkja. Ez nemcsak az orvosi ellátás színvonalát emeli, hanem hosszú távon az egész társadalom javát is szolgálja.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Mostanában szinte minden területen egy újabb ipari forradalomnak vagyunk tanúi. Az Euroleasing mit tapasztal a saját területén?

Nekünk van egy erős retail vonalunk, amelyet autófinanszírozás és kishaszonjármű-finanszírozás néven ismernek. Ezen a területen valóban egyfajta ipari forradalom zajlik: az üzleti modellek változnak, új szereplők jelennek meg, és rengeteg ázsiai gyártó, különösen kínai autómárka jelent meg Magyarországon. Ezek a cégek teljesen másképp közelítik meg az autógyártást és az értékesítést, mint a hagyományos európai szereplők. Ezek a változásokat meg kell érteni. A kínai autómárkák esetében például kihívást jelent a másodlagos piaci értékek pontos előrejelzése, mivel ezekről a járművekről kevés helyi statisztikai adat áll rendelkezésre. Egy Honda Civic vagy egy Renault Clio esetében tudjuk, hogy milyen értékgörbét követnek 5 vagy akár 10 év után, de a kínai márkák esetében még nem alakultak ki hasonló, megbízható modellek. Ezért kulcsfontosságú, hogy jól ismerjük ezeket a technológiákat, és helyesen tudjuk kalibrálni a fedezetértékeléseket.

A kínai márkák kapcsán elsősorban az elektromos autókra gondol?

Nemcsak elektromos autókról van szó, hanem belső égésű motorral rendelkező járművekről is. Értékelni kell például a szervizellátottságot, a műszaki tartalom stabilitását, illetve azt, hogy ezek az autók hogyan állják meg a helyüket a másodlagos piacon. A kínai gyártók egyébként már kiváló minőségű autókat készítenek, de a finanszírozási döntések meghozatalához ezek alapos elemzése és értékelése elengedhetetlen.

Korábban említette a covid és a háború okozta válságot. Elmondhatjuk, hogy kiegyenesedett az a görbe, amit a negatív gazdasági környezet okozott? Jól van most a szektor?

Ne felejtsük el, hogy korábban már volt egy ugyanilyen kemény időszak. A 2008-as válság egy egészen más típusú konszolidációt hozott, tele drámai pillanatokkal. A magyar lízingpiacnak több mint 4-5 évbe telt, mire kilábalt a stagnálásból, ráadásul ez egy nagyon szűk piacméret mellett következett be. Ebben az időszakban sok szereplő vagy csődbe ment, vagy kivonult az országból. A túlélőknek viszont hatalmas tanulási lehetőséget nyújtott a válság. Az egyik legfontosabb tanulság az volt, hogyan kell kezelni a visszavett eszközöket és hogyan lehet átalakítani az ügyfelek nemfizetésből adódó problémáit. Megértettük, hogy nem mindig a felszámolás vagy az eszközök likvidálása a legjobb megoldás. Gyakran érdemesebb az ügyfeleket támogatni a kiút megtalálásában, például átszervezésekkel vagy egyéb segítséggel. Azok, akik átvészelik a nehézségeket, reziliensebbé válnak, és továbbviszik a megszerzett tudást. Meggyőződésem, hogy ez a jóval átgondoltabb, és felelősségteljesebb megközelítés a finanszírozási döntésekben olyan plusz stabilitást hoz, amelyre különösen szükség van a világgazdaság olyan volatilis időszakaiban, amilyenben jelenleg is működünk.