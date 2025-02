Donald Trumpnak rögtön beiktatása után az volt az első lépése, hogy kiléptette a WHO-ból az Egyesült Államokat. Az erről szóló rendelet azzal vádolja a szervezetet, hogy helytelenül kezelte a COVID-19 világjárványt, és más nemzetek indokolatlanul befolyásolták. Trump azóta finomított, és azt javasolta, hogy az Egyesült Államok visszatérne a szervezetbe, ha a WHO-t „megtisztítanák".

A Trump-adminisztráció felülvizsgálja a jelenlegi folyamatokat a szükséges reformok végrehajtása érdekében – mondta Kush Desai, a Fehér Ház szóvivője a Reutersnek adott nyilatkozatában.

Trump külsős szakértői csapata szerint a WHO „a legkaotikusabb, legkevésbé hatékony ENSZ-ügynökséggé vált”. A dokumentum szerint a szervezet nem hajtotta végre az elmúlt két évtizedben javasolt reformokat, ami az irányítás és a tudományos szakértelem romlásához vezetett. Azt elismeri, hogy a WHO-ból való kilépés sértené az amerikai érdekeket, de azzal érvel, hogy ugyanez vonatkozik a szervezetben maradásra is, hacsak nem reformálják meg.

A WHO végrehajtási testületének igazgatója, Søren Brostrøm a Reutersnek adott interjújában visszautasította a kritikákat, mondván, hogy az ügynökség a Tedros Gebrejeszusz alatt hajtotta végre eddigi legalapvetőbb reformjait. Mint mondta, a reformokat folytatják, olyannyira, hogy a finanszírozási modell megreformálásával növelni kívánja függetlenségét az adományozóktól, nagyobb autonómiát biztosítva az országigazgatóknak, és nagyobb átláthatóságot biztosítva a kiadások terén.

A WHO munkája összetettebb lehet más ENSZ-ügynökségekhez képest a széles hatásköre miatt, de hangsúlyozta, hogy az egészségügyi válságokra adott válaszai távolról sem kaotikusak.

Az Egyesült Államok a WHO legnagyobb pénzügyi támogatója, éves szinten a teljes finanszírozás 18 százalékával járul hozzá. A WHO a kiadások csökkentésére figyelmeztetett, hacsak más adományozók nem lépnek be az Egyesült Államok miatti hiányok pótlására.

Az Egyesült Államok már leállította az együttműködést a WHO-val, ugyanakkor egy küldöttség is jelen van az ügynökség igazgatótanácsának jelenleg is zajló ülésén Genfben, ahol meghatározzák a WHO közelgő költségvetését és prioritásait.

A múlt héten 43 amerikai törvényhozó sürgette Trumpot, hogy gondolja át, a kilépési tervet az amerikaiak és a világ egészsége érdekében.