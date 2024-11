Nem túl bíztató a németektől erősen függő magyar gazdaságnak, hogy legnagyobb nyugati partnerünknél komoly veszteségekkel számolnak a főbb elemzőházak és a vállalatok képviselői Donald Trump tervezett gazdasági intézkedései kapcsán.

Az USA, mint Németország legfontosabb kereskedelmi partnere olyan elnököt választott, aki 10, vagy akár 20 százalékos vámot akar kivetni az összes európai importra, és költségvetési szempontból kockázatos pályát követ – hívta fel a figyelmet szerdán a Kieli Világgazdasági Intézet (IfW).

Ezért a német gazdaság történetének legnehezebb időszaka elé néz, mivel a belső strukturális válságon túl hatalmas külkereskedelmi és biztonságpolitikai kihívások következhetnek.

A közgazdászok szerint Trump kereskedelmi politikája komolyabb csapást mérhet a német exportiparra, amibe beleremeg a többi európai partner is: a bruttó hazai termék országonként 0,1-0,2 százalékkal csökkenhet évente.

Amerika rávágja az ajtót a partnerekre

A müncheni Ifo gazdaságkutató intézet kifejtette: Trump kifejezetten protekcionista menetrendet követ, amely magasabb importvámokon és a nemzetközi kereskedelem szigorúbb korlátozásán alapul, különösen Kínával és potenciálisan Európával szemben.

Számításaik szerint a tervezett intézkedések csak Németországban jelentős, 33 milliárd eurós gazdasági kárt idéznek elő, miközben 15 százalék körüli mértékben csökkenhet a német export az USA-ba, és 10 százalékkal Kínába.

Az Ifo szerint sürgősen meg kell erősíteni a német gazdaság pozícióját a piacokon, mivel az USA várhatóan távolabb kerül a nyílt, globális együttműködésektől – idézi a Welt.

Vámpánik: Európa beteg embere fertőző lesz

Németország legnagyobb félelmét kétségtelenül a belengetett importvámok jelentik, ami a kereskedelmi kapcsolatok lassulása miatt tömeges elbocsátásokra kényszerítheti a vállalatokat – vetíti előre a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) elnöke, Simone Menne attól tart, hogy a szigorú vámpolitika valamennyi európai partner számára értékesítési nehézségeket okoz majd az Egyesült Államokban.

Hasonlóképp szót emelt a BGA külkereskedelmi szövetség és a Német Kereskedelmi és Iparkamara (DIHK) is, amelyek szerint tovább mélyíti a német válságot, hogy a nemzetközi cégek további terhekre számíthatnak.

A kereskedelemben lesz háborús helyzet

Az ipari szereplők is már pánikolnak: a Német Iparágak Szövetsége (BDI) úgy kalkulál, hogy a tervezett korlátozások következtében nemcsak az EU vagy Németország, hanem Amerika gazdaságát is kár éri, ha a teljes európai importvám mellett a Kínából származó behozatalra érvényes, 60 százalékos vám is életbe lép Trump tervei szerint.

A munkaadókhoz közel álló Német Gazdasági Intézet pedig egyenesen kereskedelmi háborút jósol a kontinensek között, ami négy év alatt akár 180 milliárd euróba is kerülhet a német gazdaságnak.

Tovább zuhan a GDP, adok-kapok jöhet

A bankközgazdászok arra számítanak, hogy Trump eleinte csak szelektíven vet be jövőre bizonyos vámokat, de további intézkedésekkel fenyeget majd.

A kereskedelmi feszültségek ilyen fokozódása azt eredményezheti, hogy

a 2025-re prognosztizált, 0,5 százalékos németországi növekedés körülbelül 0,2 százalékponttal csökkenhet, míg a többi európai országban legalább 0,1 százalékos visszaesés lehet

– közölték a Berenberg Bank elemzői.

Az összes import termékre kivetett vám esetén azonban a kár még nagyobb lehet.

A Commerzbank vezető közgazdásza, Jörg Krämer szerint ugyanis a vámok nemcsak drágítják a német árukat az USA-ban, hanem valószínűleg az EU-ban ellenvámokhoz is vezetnek, ami tovább terhelné a külkereskedelmet.

Az autóipar lehet a legnagyobb vesztes

Szerdán az autóipar máris érzékenyen reagált, bár Trump diadala végül jelentős nyereséghez vezetett a frankfurti tőzsdén.

A német vezető Dax-index nagyot veszített dél körül a fő autóipari részvények (Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Porsche) zuhanása miatt, bár később 0,3 százalékkal erősödött.

A Tesla befektetői számára viszont Trump győzelme ünnep volt: nagy támogatója, Elon Musk e-autó cégének részvényei 15 százalékkal emelkedtek, ami abszolút értékben csaknem 120 milliárd dollár nyereséget eredményezett.

A Német Autóipari Szövetség (VDA) rámutatott: tavaly minden korábbinál több járművet gyártottak az USA-ban, és az idei elő félévben is Amerika volt a német autóexport legjelentősebb felvásárlója.

A keretfeltételek bármilyen változása kihatással lesz az autóipar gazdasági helyzetére, így a foglalkoztatásra Németországban, de az USA-ban is – hívta fel a figyelmet Hildegard Müller, a VDA elnöke.

Itthon is hatással lehet az importvám

Márpedig a német teljesítmény, különösen az autóipar gyengélkedése nagyban befolyásolja a magyarországi GDP alakulását.

Megírtuk: miközben Németországban növekedést mértek a harmadik negyedévben, itthon negyedéves és éves összevetésben is 0,7 százalék mínusszal zárt a gazdaság, főként a mezőgazdaság, az ipar és építőipar visszaesése miatt.

A szaktárca szerint ebben nagy szerepe van annak, hogy minden nap érkezik egy-egy negatív hír a német autóipar, járműgyártás tragikus állapotáról, amely erősen kihat a magyar autó- és akkumulátoriparra.

Éppen Trump győzelmének napján pedig azt közölte a statisztikai hivatal, hogy a meghatározó ágazatok, azaz a járműgyártás és az akkumulátorgyártás visszaesése miatt a hazai ipar szeptemberben 7,2 százalékkal kisebb teljesítményre volt képes, mint egy évvel korábban.