A legújabb becslések szerint a harmadik negyedévben sem élénkült a termelés az osztrákoknál. Miután nyugati szomszédunkban 2023 végén is jelentős veszteségeket könyveltek el, a teljesítmény továbbra is gyenge, főként az ipar, építőipar zuhanása miatt. A WIFO gazdaságkutató intézet szerdán úgy becsült, hogy a háztartások költési hangulata változatlanul "lomha” lesz és a karácsonyi szezonban is a tavalyi szint alatt marad. Így a kereskedelem és a szállítás stagnál az idén, csakúgy, mint a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások, valamint az ingatlan- és lakáspiac – közölte az Oe24.