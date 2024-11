A hazai ipar teljesítményét továbbra is a gyenge külső konjunktúra, a külső kereslet, különösen a német ipar agóniája fékezi. Pozitívumként emelhető ki, hogy az élelmiszeripar éves alapon növekedést mutatott. Az adatok rávilágítanak, hogy a német gazdaságtól való túlzott függésre a gazdasági semlegesség jelenti a megoldást. A versenyképességi problémákkal küzdő nyugat mellett a jelenleg sokkal nagyobb növekedést felmutató kelet felé is meg kell erősíteni hazánk gazdasági kapcsolatait.a nemzetgazdaság teljesítményébe azok a jelentős gigaberuházások is folyamatosan bekapcsolódnak a közeljövőben, mint pl. a CATL BMW , SEMCORP vagy az EcoPro, amelyek új lendületet képesek adni a magyar iparnak - kommentálta az adatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium NGM ).