A Global Petrol Pricesontételesen leírják, hogy mennyit kérnek egy liter benzinért a világ országaiban. Bár az árakat temérdek tényező befolyásolja, így is nagy a szórás, hívja fel a figyelmet a Totalcar. Líbiában a legolcsóbb a benzin: itt 2025 májusi adatok szerint 9,7 forintnak megfelelő líbiai dínárt kell fizetni egy literért. Irán és Venezuela is a turbós V8-asokkal közlekedőknek kedvez: Iránban 10,2 forintot kérnek egy liter benzinért, Venezuelában pedig 12,4 forintot.

A harmadik és a negyedik helyezett között közel tízszeres a szorzó: a negyedik helyre Angola fért be, itt azonban már 116,5 forintot kérnek egy liter benzinért. Magyarországra 585 forintos átlagárat ír a táblázat.

Egyébként Hongkongban a legdrágább a benzin: ott 1231 forint egy liter, vagyis még a magyar árakhoz képest is bő kétszeres a szorzó. Érdekesség, hogy az utolsó előtti és az utolsó helyezett között is nagy a különbség: az utolsó előtti helyre Izland fért be, ott 850 forintba kerül egy liter benzin.

Jó jó, de lehetne olcsóbb is

Közel 30 százalékkal alacsonyabb most a nyersolaj jegyzésára, mint januárban, a drámai ármozgás hatását a hazai benzinkutakon is észrevehették az autósok, ám csak 9-10 százalékos csökkenést tapasztalhattak. De mi vezetett az olajárak látványos összecsuklásához? Miért csökkent csak harmadannyival az ár a benzinkutakon, mint amennyivel a nyersolaj olcsóbb lett? Ezzel itt foglalkoztunk.

Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára ezúttal nem változik, a gázolaj ára tovább csökken, ezúttal bruttó 5 forinttal – írta meg a holtankoljak.hu.