Az FTSEurofirst 300 index 0,54 százalék, a STOXX 600 index 0,59 százalék, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 1,47 százalék csökkenéssel fejezte be a szerdai kereskedést.

Londonban az FTSE 100 index 0,09 százalékkal, a frankfurti DAX 1,09 százalékkal, a CAC 40 Párizsban 0,51 százalékkal zárt alacsonyabban. Milánóban az FTSE MIB index 1,60 százalékos, a madridi IBEX 35 index 2,93 százalékos csökkenéssel fejezte be a szerdai tőzsdenapot.

Az európai tőzsdeindexek a kezdeti emelkedés után fordultak veszteségbe. A piacok elsősorban az amerikai választási eredmény kereskedelem- és vámpolitikára gyakorolt várható hatásait mérlegelték.

A nap nagy vesztesei közé tartozott az autóipar, jórészt negyedéves eredménybeszámolóik miatt.

A BMW és a Mercedes-Benz részvények hét százalék körül,

a Volkswagen hat százalék körül,

a Porsche pedig öt százalék körüli veszteséget szenvedtek el.

Az új energia ágazatban a Vestas és az Orsted több mint tíz százalékot, az RWE több mint hat százalékot veszített. A banki papírok is gyengültek, a Banco Santander öt, az Unicredit négy, az Intesa Sanpaolo pedig három százalékkal.

Az amerikai tőzsdeindexek lendületes erősödéssel nyitottak, A DJIA index három százalékos, a Wall Street indexek két-három százalékos emelkedéssel új rekordot állítottak be.

Az amerikai elnökválasztás eredményének hatására erősödő dollár csökkentette az olaj és az arany árát is. A dollár árfolyama négy éve a legnagyobb napon belüli emelkedést érte el. Az arany ára három százalékot is meghaladó mértékben csökkent, az olajé öt napi emelkedés után nap közben két százalékot is meghaladóan esett vissza. Később azonban a vártnál jóval nagyobb amerikai nyersolajkészletről tett jelentés hatására emelkedésbe fordult.

A dollárindex az európai kereskedési idő végén 1,72 százalékkal állt magasabban 105,13 ponton. Az eurót 1,86 százalékkal jegyezték gyengébben 1,0730 dolláron. A dollárindex négy havi csúcsnál, az euró árfolyama pedig négy havi mélypontnál jár.

Az arany spot ára unciánként 2667,50 dolláron áll 2,85 százalékos csökkenéssel.

A WTI nyersolaj ára 0,28 százalékkal hordónként 72,19 dollárra emelkedett, a Brent ára nem változott, 75,52 dolláron áll.