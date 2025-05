Andrew Bailey, aki csütörtök este egy dublini pénzügyi rendezvényen szólalt fel, a brit jegybank által Londonban ismertetett beszédében kijelentette: ha a kereskedelmi forgalom szintje „valamely történés hatására" visszaesik, az csökkenti a termelékenység javulásának ütemét, és ennek révén a gazdasági növekedést is lassítja.



A költségek növekedése miatt a vámok is visszahúzó erővel hatnak a kereskedelemre, és ugyanez érvényes az olyan nem vámjellegű akadályokra, amelyeket a Brexit emelt a kereskedelem elé – fogalmazott a Bank of England kormányzója.

Bailey kijelentette: a brit EU-tagság megszűnése óta gyűlő bizonyítékok arra vallanak, hogy az Európai Unióhoz fűződő kereskedelmi kapcsolatrendszer megváltozása megterhelte a brit gazdaság potenciális termelőkapacitását.



A brit jegybank vezetője szerint ennek alapján erőteljes érvek támasztják alá azt a véleményét, hogy minden lehetséges módon törekedni kell a Brexitből eredő negatív kereskedelmi hatások minimalizálására, és ezért üdvözlendők a jelenlegi brit kormány kezdeményezései Nagy-Britannia és az EU kereskedelmi kapcsolatainak újjáépítésére.



A Bank of England kormányzója korábban is kifejezésre juttatta azt véleményét, hogy Nagy-Britanniának újjá kell építenie kereskedelmi kapcsolatait az EU-val.



Az egyik legnagyobb feltűnést keltő ilyen nyilatkozata a londoni pénzügyi szolgáltatási központ, a City polgármesteri hivatalának (Mansion House) hagyományos éves üzleti gáláján hangzott el. Andrew Bailey azon a rendezvényen is úgy fogalmazott, hogy bár közhivatalnoki minőségében nem foglalhat állást a Brexit puszta tényéről, de meg kell állapítani, hogy az Európai Unióhoz fűződő kereskedelmi kapcsolatok megváltozása megterhelte a brit gazdaság potenciális teljesítményét, és emiatt keresni kell az EU-val fenntartott kapcsolatrendszer újjáépítését szolgáló lehetőségeket.



E hónap elején a BBC brit közszolgálati médiatársaságnak nyilatkozva szintén kijelentette: meggyőződése szerint előnyös lenne a brit gazdaság számára, ha fel lehetne számolni azokat a károkat, amelyek az EU-val folytatott kereskedelemben keletkeztek a Brexit miatt.



A brit jegybank vezetője a BBC-interjúban hangsúlyozta, hogy a kilépés óta eltelt években visszaesett a kétoldalú áruforgalom az Európai Unió és Nagy-Britannia között, és ezért is kedvező lenne, ha a brit gazdaság nyitottabb lenne az EU-val folytatott kereskedelem szempontjából.



A jegybanki kormányzó által említett visszaesés jelentős részben az élelmiszerkereskedelmet érinti.



A brit Élelmiszer- és Italszövetség (Food and Drink Federation, FDF) legfrissebb adatai szerint az EU-piacra irányuló brit élelmiszerexport mennyisége tavaly 6,37 millió tonna volt, 34 százalékkal kevesebb, mint 2019-ben, a brit EU-tagság megszűnése előtti utolsó teljes évben.



A tavaly nyári választások óta hivatalban lévő munkáspárti brit kormány többször is jelezte, hogy sokkal szorosabbra kívánja vonni Nagy-Britannia és az EU kereskedelmi kapcsolatait, és ennek jegyében rendezték meg a múlt héten Londonban a Brexit óta első kétoldalú brit-EU csúcstalálkozót.