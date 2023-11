A fejfedő mellett elárvereztek még egy Bonaparte Napóleon által viselt Szent Ilona-szigeteki hálóinget, egy 1815-ös ezüst étkészletet, valamint lőfegyvereket, kardokat és érméket is. Emellett egy 60 ezer eurót érő piperetáska is eladásra került, amely ezüst fogkefét, borotvát, ollót, valamint egyéb Napóleon által használt tárgyakat tartalmazott – írja a The Guardian.

A legtöbb fennmaradt, még létező napóleoni kalap múzeumokban található, emellett öt darab magángyűjteményekben lelhető fel. Kiváló állapota annak köszönhető, hogy a 19. században a Napóleon palotájában dolgozó Jean-Louis Noisiez szállásmester családjának birtokában volt. A kalap a tavaly elhunyt francia iparmágnás, Col Pierre Baillon gyűjteményének részeként került most új kézbe.

Az első francia császársága idején viselt kalap rekordot jelentő árát, valószínűleg az újonnan megjelent Joaquin Phoenix főszereplésével készült Napóleon életrajzi film körüli felhajtás verhette fel.

Kép: Getty Images , Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed

A fekete bicorne egyike annak a 20 megmaradt kalapnak abból a 120-ból, amelyet a francia hadvezér a feltételezések szerint életében viselt. A hódszőrme fejfedőt eredetileg 700 ezer euróra becsülték. Az elért ár felülmúlta a 2014-ben Napóleon egy másik kalapjáért fizetett 1,88 millió eurót (712,5 millió forint) is, amelyet szintén a Drouot aukciósház adott el egy Dél-Koreai vevőnek – közölte a cég szóvivője.

Pierre Osenat a Drouot aukciósház munkatársa szerint a sapkát egyedi darabbá teszi a Napóleon által feltett kokárda, valamint az „en bataille” vagyis oldalt hordott változat is. A hadvezér így tudott kiemelkedni tisztjei közül, és ezáltal vált jelképévé a fejfedő, amely 200 évvel később is fennmaradt.

(Kiffer Anna)