A zuglói nyomozók a BRFK Vagyonvédelmi Osztály Gépjármű Bűnözés Elleni Alosztály, valamint a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály segítségét kérték annak a három elkövetőnek az elfogásában, akiket idáig kilenc rendbeli gépkocsifeltöréssel gyanúsítanak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-posztjában azt írja, az elkövetők minden alkalommal azt használták ki, hogy a járművekben kívülről jól vagy kevésbé jól látható helyen hagytak értékeket a sértettek.

A tolvajok különösen jó érzékkel választották ki a célpontokat, gyakran komoly zsákmány várt rájuk a betört ablakok mögött. Volt ugyanis olyan, aki több mint 8 millió forintot tartott az autója hátsó ülésén, egy sporttáskában.

A gépkocsifeltörők nemcsak Zuglóban, de Óbudán, Újpesten és a XV., valamint a XVII. kerületekben is szemezgettek a parkoló autók között – írja a rendőrség.

A rendőrség azt kéri, senki, még egy pillanatra se hagyjon értéket az autójában, a tolvajoknak már a táska, laptop, de akár egy kabát is csábító lehet. Javasolják, hogy aki teheti, parkoljon jól megvilágított, forgalmas helyen, minden alkalommal zárja be az autót és ellenőrizze, hogy az ablakok is fel vannak húzva.