A Humusz Szövetség szervezésében, Nagykovácsiban rendezik meg a találkozót, május 24. és 26. között. A közlemény szerint olyan tudás halmozódott fel a civileknél, amivel a zöld átállás elérhetővé válik és amellyel azon fáradoznak, hogy a szakmailag vagy az állam által nem jól kezelt ügyek ne vesszenek feledésbe.

A háromnapos programok között szakmai fórumok, fejlesztő workshopok és közösségi programok is helyet kaptak. A konferencia fő üzenete az együttműködés és a meglévő jó gyakorlatok bemutatása lesz.

A programok között számos közösségi eseményen túl közösségi színház, valamint Litkai Gergely és Szabó Balázs Máté közös standup fellépése is helyet kap, továbbá koncert, kirándulások és részvételi séta is, valamint a Zöld Civil Díjat is átadják.

A program létrejöttét az Agrárminisztérium, az Európai Unió, több civil szervezet és vállalat is támogatja. A pontos részletek a Zöld Civil Együttműködés weboldalán olvashatók.