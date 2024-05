Mint írják, a kormányhivatal az irányadó magyar jogszabályok szerint jár el a gödi gyár esetében is, a bíróság döntése pedig – a sajtóban megjelent hamis állításokkal szemben – nem jelenti azt, hogy fel kell függeszteni a gyár teljes működését, hanem a vállalatnak kell azokat a tevékenységeket korlátozni, amelyekhez egységes környezethasználati engedély szükséges.

Így elsődlegesen az üzemben jelenleg összesen legfeljebb 50 MWth névleges hőteljesítménnyel üzemeltetheti a kazánokat, a működését erre a szintre kell korlátozni, valamint más tevékenységek mértékét is az egységes környezethasználati engedély nélkül végezhető szintre köteles csökkenteni.



A bíróság döntése a vállalkozásra nézve kötelező érvényű, melynek betartását a kormányhivatal folyamatosan figyelemmel kíséri.

Ugyanakkor a jogszabályi keretek között fellép, ha ez szükséges, viszont az egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött működés korlátozására a kormányhivatalnak a bírósági végzés alapján sincs jogi lehetősége – írják.

A kormányhivatal a közleményben azt is leszögezi, hogy a bíróság nem döntött érdemben az általuk decemberben kiadott, szigorú környezetvédelmi előírásokat tartalmazó engedélyről, és nem is semmisítette meg, hanem az alkalmazhatóságát a folyamatban lévő közigazgatási per végéig elhalasztotta.

A kormányhivatal által decemberben kiadott egységes környezethasználati engedély a gyár számára több pont- és zajforrás tekintetében a korábbinál szigorúbb határértékeket vagy korlátozást állapított meg, a bíróság döntése pedig átmenetileg ezeket a szigorításokat is hatályon kívül helyezte.