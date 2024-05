Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt közölte:

kudarcok jellemzik a szexuális úton terjedő betegségekkel szembeni küzdelmet.

Míg 2020-ban mintegy 7,1 millióan fertőződtek meg szifilisszel, addig 2022-re ez a szám már 8 millióra duzzadt.

A legtöbb új fertőzöttet

az afrikai,

illetve az amerikai kontinensről jelentették.

A bakteriális fertőzésben 2022-ben 230 ezren hunytak el.

A szifilisz növekvő terjedése nagy aggodalomra ad okot

- mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója kedden Genfben.

A világszervezet adati szerint naponta több mint egymillió embert fertőznek meg olyan betegségek, mint

a szifilisz,

a kankó,

a chlamydia

agy a trichomoniázis.

Ez a négy - szexuális úton terjedő - betegség mind kezelhető.

Mindemellett a HIV-fertőzések száma is csak lassan apad: 2022-ben az új fertőzöttek száma 1,3 millió volt, ami mindössze 200 ezerrel kevesebb a 2020-as évhez képest.

Az Egészségügyi Világszervezet ugyanakkor előrelépésekről is beszámolt: a HIV-fertőzöttek háromnegyede már hozzá tud jutni az antiretrovirális gyógyszerekhez. A WHO kedvező fejleményként értékelte azt is: számos ország egészségügyi stratégiákat dolgozott ki, hogy elejét vegye a HIV-, illetve a szifiliszfertőzések átterjedésének az anyákról a gyermekeikre.