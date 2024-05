A héten minden jóravaló befektető a szerdai amerikai inflációs jelentést várta, amikor a tőzsde hétfői kereskedési napján újra kitört a mém részvény mánia. Az elméletben szinte értéktelen papírok piaci kapitalizációja hirtelen 10 milliárd dollárral nőtt, többük regisztrált 10 százaléknál is nagyobb árfolyam emelkedést, de volt olyan vállalat, aminek részvényárfolyama a hétfői nap folyamán megduplázódott.

Nagy kultuszuk van

A mém részvények olyan cégek értékpapírjai, amelyek a közösségi média miatt kultusz–szerű követőbázisra tettek szert és árfolyamukat nagy mértékben befolyásolják az interneten róluk olvasható posztok.

Ezek a vállalatok jellemzően borzasztó anyagi helyzetben vannak, rendszeresen veszteségesek, így a Wall Street nagybefektetői rendszeresen shortolják őket, azaz az árfolyamuk esésére fogadnak. A legismertebb nevek a videojáték kereskedelemmel foglalkozó GameStop, a multiplex mozi hálózatot üzemeltető AMC Entertainment, az elektromos autókat gyártó Rivian és Nio, vagy a tőzsdén nemrég debütáló Reddit.

Sokuk körül akkora kultusz alakult ki a közösségi médiában, hogy néhány poszt hatására akkora részvényvásárlási rohamot tudnak indítani a magánbefektetők, ami elképesztő magasságokba tudja emelni rövid távon a papírok árfolyamát.

Ez is a Covid alatt indult

Az első mém részvény a GameStopé volt. Egy Keith Gill nevű fickó Roaring Kitty felhasználónéven kezdett el tartalmakat megosztani YouTube–on és Redditen a videojáték kereskedelmi láncról még 2020 nyarán. Roaring Kitty arról beszélt, hogy a cég részvényeinek árfolyama hamarosan meg fog tízszereződni, és a posztjai hamarosan bejárták az egész internetet, hatására rengetegen kezdték el vásárolni a GameStop papírjait.

Az ezt követő időszakban őrült mozgásokat végzett a részvény árfolyama: 2021 januárjában 4 dolláron nyitottak, amik a hónap végére 81 dollárra kilőttek, azaz az ügyes kereskedők meghúszszorozhatták pénzüket. Két héttel később, február közepére újra 10 dollár környékére zuhantak a papírok, azaz majdnem 90 százalékot is bukhattak azok, akik rosszkor vásároltak. Március közepére aztán újra kitört a mánia és 60 dollárig emelkedtek a GameStop részvényei, azaz 500 százalék hozamot is zsebre tettek a szemfüles kereskedők. Az év hátralévő részében aztán 40 és 60 dollár között ingadozott az árfolyam.

A mánia lecsengésével aztán bejött a nagybefektetők számítása: mivel a cég rendszeresen veszteséget termelt, hosszútávon ezt a részvények árfolyama is lekövette, így idén 10 dolláros szintre süllyedt a papírok ára.

2024. május 13.: Roaring Kitty újra színre lép

Az influenszer utolsó Twitter posztja sokáig 2021 júniusában volt. Sokan már el is feledkezett róla, amikor hosszú idő után hétfőn újra megjelent, és első idei megosztása rögtön azt sugallta, hogy visszatér a játékba.

A poszt közzététele után a mém részvények árfolyama a hétfői napon az egekbe szökött, a GameStop kereskedését többször le is kellett állítani a hatalmas volatilitás miatt. A cég végül 110 százalékos emelkedéssel zárta a napot, azaz árfolyama több, mint a kétszeresére emelkedett. A többi mém részvény is jól szerepelt, az AMC 25, a Reddit 15, a Rivian és a Nio pedig 10 százalék pluszban zárta a napot.

A következő időszakban óriási árfolymamozgásokra lehet számítani ezen részvények esetén, aminek iránya teljesen kiszámíthatatlan. Ha a 2021–es eseményekből indulunk ki, egy jól időzített kereskedéssel akár meg is többszörözhetik pénzüket a spekulánsok, azonban ha rosszkor szállnak be, akár a teljes kockára tett tőkéjüket elbukhatják. Aki pedig nem szeretne ekkora rizikót vállalni a befektetések terén, az jobban teszi, ha messzire elkerüli ezeket az értékpapírokat.

A hosszú távú befektetők inkább erre figyeljenek

A hét legnagyobb érdeklődéssel várt eseménye a szerdai amerikai inflációs adat, a várakozásokat itt elemeztük. Szintén tart még a nagyvállalati gyorsjelentési szezon, kedden a Home Depot és az Alibaba, szerdán a Cisco Systems, csütörtökön pedig a Walmart, az Applied Materials, valamint a Deere pénzügyi adatai lehetnek mérvadóak.