A tőzsdei kereskedés logikája egy nagyon alapvető gondolaton alapul: vedd meg a részvényeket olcsón, add el drágán és tedd zsebre a profitot, esetleg menet közben gyűjtsd be a vállalatok által fizetett osztalékot.

Több kutatás szerint azonban az egyéni kisbefektetők 70 százaléka folyamatosan pénzt veszít, 90 százalékuk pedig alul teljesíti a piacot. Ha ez ennyire egyszerű, hogy lehet, hogy rengeteg lakossági befektető rendszeresen pénzt bukik a tőzsdén?

A veszteség sajnos elkerülhetetlen, de minimalizálható

Amennyiben tőzsdézésre szánjuk rá magunkat, jó ha egy dolgot alaposan a fejünkbe vésünk: biztosan lesznek olyan befektetéseink, amin pénzt bukunk.

A történelem során senkinek, még a Wall Street legnagyobb koponyáinak sem sikerült 100 százalékban nyereséges ügyleteket kötni, a leghíresebb befektetők is sokszor tévednek. Attól váltak sikeressé, hogy a nyerő pozícióikon elért profit messze meghaladta a veszteséges befektetéseiken elbukott pénzt.

A képlet tehát az alábbiak szerint módosul: maximalizáljuk a jó döntéseken elért nyereséget, a veszteségeinket pedig igyekezzünk minimalizálni. Ennek támogatására összegyűjtöttünk 3 klasszikus hibát, amit sokan elkövetnek a tőzsdei kereskedés során.

Kutatás és kellő gondosság hiánya

Sok lakossági tőzsdéző nem veszi a fáradtságot, hogy alaposan utánanézzen és kutatást végezzen a befektetésre kiválasztott vállalatról. Sokszor hagyatkoznak az interneten keringő tippekre, pletykákra, vagy hamis információkra, és ezek rengetegszer vezetnek rossz pénzügyi döntésekhez.

A kellő gondosság nélkül végzett kereskedés pedig leginkább a szerencsejátékhoz hasonlítható. Ha fogalmunk sincs, hogy pontosan mibe és miért fektetjük a pénzünket, ne lepődjünk meg, ha a piac ellenünk fordul.

Érzelmi alapú befektetés

Amennyiben olyan erős érzelmekre alapozzuk a tőzsdei jelenlétet, mint a félelem, vagy a mohóság, annak gyakran rossz pénzügyi döntés lesz az eredménye. Rengetegszer amiatt buknak pénzt a kisbefektetők, mert egy tőzsdei visszaesést övező pánikhangulat miatt nagy veszteséggel adják el az eszközeiket, vagy mohóság és a kimaradástól való félelem miatt szállnak be egy új részvénymániába, amiket rendszeresen piaci korrekció szokott követni.

Jobban tesszük, ha pénzügyi döntéseinket hideg fejjel, logikus gondolatok mentén hozzuk meg, adott esetben pedig szakember segítségét, véleményét is kérjük.

Zéró kockázatkezelés

Minden befektetés rizikóval jár, és ha ezeket nem kezeljük, vagy nem a kockázatvállalási hajlandóságunknak megfelelő pénzügyi eszközöket választunk, akkor csúnyán megégethetjük magunkat.

A kockázatkezelés egyik legelterjedtebb formája egy diverzifikált portfólió kialakítása, azaz a tőke különböző eszközök (részvények, vállalati és államkötvények, befektetési alapok, kriptovaluták, készpénz, stb.) közötti megfelelő elosztása.

Részvénypalettánkat tovább diverzifikálhatjuk, ha a legkedveltebb technológiai vállalatok papírjai mellé válogatunk más szektorokból is, a teljesség igénye nélkül például pénzügyi, energetikai, ipari, vagy ingatlancégek részvényeiből. Szintén érdemes megfontolni, hogy a legnépszerűbb USA részvények mellett van-e helye a befektetéseink között más régiókban, így Európában, Ázsiában, vagy más fejlődő országokban működő vállalatoknak is.

A diverzifikáció előnye, hogy ha egy eszközosztály, vállalati szektor, egyedi cég árfolyama, esetleg egy régió, vagy ország gazdasága bezuhan, attól a portfóliónk másik, akár nagy része még nagyon jól is teljesíthet. Ellenben ha minden pénzünket egy lapra tesszük fel és tévedünk, akkor akár a teljes befektetett tőkénket elbukhatjuk.

Aki pedig rövid távon kereskedik, annak érdemes megismerkednie a Stop Loss megbízással, amivel beállítható, hogy egy előre meghatározott szinten (pl. 5 vagy 10 százalék veszteség esetén) automatikusan lezárjon a pozíció. A Stop Loss segítségével így a kereskedők egy negatív árfolyam mozgás esetén minimalizálni tudják a veszteségeiket.

Néhány egyszerű szabály betartásával tehát sokat javíthatunk a befektetéseink hozamán, azonban ne feledjük, minden befektetés kockázatokat rejt magában, garancia sehol nincs a sikerre, és rajtunk kívül álló körülmények miatt is mínuszba kerülhet a számlánk. A hozam és a kockázat általában együtt jár, de tartsuk észben, hogy csak akkora tőkét érdemes befektetni, ami mellett még nyugodtan tudunk aludni.