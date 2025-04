Az elmúlt napokban több autós is figyelmeztetést kapott a tilosban parkolás miatt Veszprémben, a Mester utcánál. Eddig jellemzően nem büntették meg a parkolóhelyek korlátozott száma miatt a füvön megálló járműveket, azonban az utóbbi időben a városvezetés fokozott figyelmet fordít a parkolási rend betartására.

2024 novemberétől új parkolási zónákat és díjszabásokat vezettek be Veszprémben, valamint módosították a zöld rendszámú járművek ingyenes parkolásának feltételeit.

A Mester utca kapcsán külön rendelet nem született, a közterület-felügyelet egyértelműen jelezte: mostantól nem tolerálják a füvön parkolást.

A KRESZ szerint zöldterületen várakozni tilos, kivéve, ha azt tábla vagy útburkolati jel engedélyezi. A helyi lakosok véleménye megoszlik a városi hatóság szigoráról: egyesek örülnek a rendteremtésnek, mások viszont arra panaszkodnak, hogy a környéken nincs elegendő parkolóhely.

A veol.hu információi szerint egyelőre csak felszólításokat osztottak ki, ám könnyen elképzelhető, hogy a jövőben bírságra is számíthatnak azok, akik nem tartják be a szabályokat – ez utóbbira hívta fel a figyelmet a veszprémi városháza is.