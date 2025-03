A pletyka szerint a siófoki Hotel Azúr egyik szobájában egy francia állampolgárságú férfi tartózkodott néhány napot. A távozása után azonban a takarítók rengeteg vért találtak a szobában.

A Blikk szerint egy, a lap birtokába jutott videón állítólag az is látható, hogy az ágy, a fürdőszoba és a szőnyeg is vérben úszik. A szálloda egyik alkalmazottja szerint egy bőrönddel jelentkezett be a férfi és azzal is távozott.

Az egyik közösségi oldalon valaki azt az információt terjesztette el, a külföldi vendég a szobába egy magyar prostituáltat is felvitt, és három napig ki sem mozdultak onnan.

A szálakat összerakva eltűnt örömlányról, kéjgyilkosságról, sőt, a hotelben feldarabolt holttestről kezdtek el beszélni, ugyanis sem a rendőrség, sem a szálloda nem adott ki közleményt azonnal.

Az igazság azután derült ki, hogy a francia férfi a szálloda elhagyását követően nem sokkal karambolozott az autójával. A mentők az ellátásakor a jobb könyökhajlatában olyan vágott sérülést fedeztek fel, aminek semmi köze nem lehetett a baleset közben elszenvedett sérülésekhez.

Kihallgatni ugyanakkor nem lehetett a seb eredetéről, mivel olyan állapotban volt, hogy a pécsi klinika pszichiátriájára szállították.

A lapnak a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt nyilatkozta, hogy a vendég a hotelszobában öngyilkosságot kísérelt meg, ami sikertelen volt.

A férfi ezt követően elhagyta a hotelt, és azóta egy hazai kórház pszichiátriai osztályán kezelik. Az esettel kapcsolatban a Siófoki Rendőrkapitányságon a szükséges szakértői vizsgálatok elvégzésének érdekében eljárás indult, de a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel – írja a lap.