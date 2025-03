A Budapest Pride kapcsán aktuális téma lett a megfigyelési technológiák magyarországi alkalmazása, a CyberThreat.Report cikksorozatban elemzi a hazai megfigyelési rendszer helyzetét: 2019-ből származó becslések szerint országosan 25-30 ezer köztérre telepített, a központi szervek által üzemeltetett kamera működhet, ehhez hozzáadódik még mintegy 10-15 ezer, bankok és pénzügyi intézmények által üzemeltetett eszköz.

Budapesten a CCTV, zárt rendszerű megfigyelő kamerák sűrűsége az uniós összehasonlításban is jelentős: egy 2023-as útmutató szerint Budapest a hetedik helyen szerepel Európában 3,4 kamera/1000 fő aránnyal.

A megfigyelési infrastruktúra központi eleme a Dragonfly (Szitakötő) néven futó projekt, amely egy ambiciózus terv a meglévő térfigyelő kamera rendszerek felújítására és egyetlen hatalmas hálózattá történő összekapcsolására.

A projekt a 2015-ös menekültválság idején kezdődött Budapest központjában,

majd az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a 2017-es budapesti bombatámadás után döntött a teljes országra kiterjedő rendszer kiépítéséről.

A becslések szerint a Szitakötő költsége elérheti az 50 milliárd forintot (kb. 135 millió eurót): 35 000 kamera telepítését tervezik, amelyek arcfelismerő képességgel is rendelkeznek.

A magyar rendőrség által használt térfigyelő kamerák technológiai képességei tehát folyamatosan fejlődnek, egyre nagyobb mértékben importálnak videómegfigyelő berendezéseket, melyek szerepet kapnak a határvédelemben és a közlekedésbiztonságban is, akár sebességmérés során.

Az elemzés kitér arra is, hogy a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) hordozható biometrikus adatgyűjtő eszközökre írt ki tendert, amelyek ujjlenyomat- és arcfelismerésre is alkalmasak, hasonlóan a menekültek regisztrációjához használt eszközökhöz. Bár a viselkedés elemzésére vonatkozó konkrét részletek nem állnak rendelkezésre a kutatási anyagokban, a kiterjedt kamera hálózat, a biometrikus adatok integrálása és a mesterséges intelligencia alkalmazása erős potenciált teremt az ilyen típusú elemzések megvalósítására a jövőben.

A Dragonfly keretén belül egy új, Kínával kötött biztonsági megállapodás értelmében kínai gyártmányú, fejlett MI képességekkel, köztük arcfelismerő szoftverrel felszerelt megfigyelő kamerák telepítése is lehetséges Magyarország területén.

Magyarország adatvédelmi keretrendszerét elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) szabályozza, amelyet kiegészítenek a nemzeti jogszabályok, mint például az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint ágazatspecifikus rendelkezések. A GDPR nem vonatkozik a bűnüldözési tevékenységekre; ezeket ehelyett a bűnüldözési irányelv szabályozza, amelyet Magyarországon az adatvédelmi törvény módosításával ültettek át a nemzeti jogba. Az adatvédelmi törvény hatálya kiterjed a bűnüldözésre, a nemzetbiztonságra és a honvédelemre is, amelyek nem tartoznak a GDPR hatálya alá. Az adatvédelmi törvények betartásáért és érvényesítéséért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felelős.

A térfigyelő kamerák által gyűjtött adatok kezelésére speciális szabályok vonatkoznak.

A magyar jogszabályok jelentős változást vezettek be a kamerafelvételek megőrzési idejében, amelyet korábban három napban határoztak meg, de ez 30 napra emelkedett. Emellett összekapcsolják a köz- és magánkamerák rendszereit és adatbázisait is. A GDPR előírja a részletes kamerás megfigyelésre figyelmeztető táblák elhelyezését, amelyeknek tartalmazniuk kell a részletes adatvédelmi tájékoztatóra való hivatkozást. A hiányos tájékoztatás komoly bírságokat vonhat maga után, amelyek akár 20 millió euróig vagy a globális éves forgalom 4 százalékáig is terjedhetnek. Bizonyos esetekben a megfigyelést a igazságügyi miniszter engedélyezheti bírói felülvizsgálat nélkül.