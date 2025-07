Magyar Péter újabb dobással állt elő kedden, amikor a Facebook-oldalán arról írt, nyilvánosságra hozta „Rogán Antal egyik szűk körű megbeszélésének jegyzőkönyvét”, és szavai szerint sok minden kiderül belőle.

A Tisza Párt elnöke ma reggel élesített posztjában kifejtette, tartalmilag miről is van szó, és fotókat is mellékelt az elvileg bizalmasnak szánt dokumentumról. A politikus Sulyok Tamásra utalva aláhúzta:

Ahogy eddig is sejtettük, a köztársasági elnök csak egy báb. Nem ő határozza meg, hogy mikor lesz az országgyűlési választás, hanem a Fidesz kampányfőnöke.

Az ellenzéki pártvezető úgy fogalmazott, a jegyzőkönyvből az is kiderül, hogy „Orbánék nem kormányzati teljesítménnyel, hanem kizárólag digitális »harcosokkal«, fizetett zsoldosokkal akarnak választást nyerni”. „Ízlelgessük ezeket a szavakat egy 15 éve kétharmaddal kormányzó párttól:

digitális holdudvar,

digitális gerilla hadviselés,

hibrid hadszíntér,

digitális tér napi mérése,

mennyi like, mennyi megosztás,

digitális közhangulat befolyásolása”

– emelte ki a szövegből Magyar.

A pártelnök érvelése szerint „az is kiderül, hogy elirigyelték a több ezer aktív Tisza Szigetet és a polgári körök 15 éve történt leselejtezése után most polgári csoportokat hoznának létre központilag”.

„És persze az is látszik, hogy a Karmelitában is sokan várják a rendszerváltást és csak valamilyen kényszerből tagjai a maffiának, hiszen az ilyen összefoglalók és információk is rögtön nálunk kötnek ki”

– hangsúlyozta a Tisza-elnök, s azt ígérte, „folytatás következik”.

Azt a kérdést azonban Magyar Péter nyitva hagyta, pontosan mikor és hol készült az idézett jegyzet, és hogy azt személy szerint ki készítette.

Megkerestük írásban a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodát, valóban a tárcavezető személyéhez köthető-e az ominózus jegyzőkönyv. Amint reagálnak, válaszukat közöljük majd.