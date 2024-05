„A közösségünk vezetése vállalva azt, hogy ezzel sok segítőnknek és támogatónknak is csalódást okozunk, úgy döntött, hogy a TISZA Párt tiszta jövője és a magyarok bizalmának megőrzése érdekében nem indul a megyei közgyűlési listákért, nem ad le a Választási Irodákhoz megyei listákat” – jelentette be Facebook-oldalán Magyar Péter, aki arról is írt, hogy mind a tizenkilenc vármegyében sikerült összegyűjteniük az induláshoz szükséges aláírásokat, ennek ellenére nem vállalják az indulást.

A megyei közgyűlésekbe listákon kerülnek be a jelöltek, amelyeken egy-egy jelölőszervezet jellemzően minimum öt jelölttel van jelen. A kompenzációs, a fővárosi és a vármegyei listák, valamint a területi és az országos nemzetiségi listák bejelentésére megállapított határidő ma délután négy órakor járt le.

Az utolsó napon nagyon sok olyan jelzést kaptunk, hogy a kiválasztott jelöltek között szinte minden megyében vannak álcivil kormánypárti és ellenzéki pártokhoz köthető trójai falovak, olyanok, akiket szándékosan azért küldtek, hogy ártsanak a TISZA Párt hitelességének, ezzel ellehetetlenítve, hogy minél gyorsabban le tudjuk győzni a NER-t és az azt kiszolgáló ellenzéki pártokat. Sajnos a rendelkezésünkre álló rendkívül rövid idő nem volt elegendő ahhoz, hogy minden jelölt múltját és motivációját tökéletesen fel tudjuk deríteni

– magyarázta a döntést.

A döntés nem érinti a TISZA Párt fővárosi listáját, amelyet már be is jelentettek a Nemzeti Választási Iroda honlapján.