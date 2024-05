Robert Fico szlovák kormányfő állapota a rajta elvégzett második, több mint két órát igénybe vevő műtétet követően stabil, de továbbra is súlyos – jelentette be Robert Kalinák védelmi miniszter és miniszterelnök-helyettes a besztercebányai Roosevelt kórházban tett látogatása után, Zuzana Dolinková egészségügyi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón szombaton.

Robert Fico eszméleténél van, Kalinák egy rövid ideig már beszélt is vele.

A kommunikáció lehetőségei a sérülések súlyosságából adódóan korlátozottak – tette hozzá a kormányfő helyettese. Kalinák megismételte a miniszterelnök állapotával kapcsolatban egy nappal korábban tett kijelentését is, miszerint „egyelőre még nem sikerült győzni”.

Az Index közben arról ír a szlovák egészségügyi miniszter, Zuzana Dolinková szombati sajtótájékoztatójára hivatkozva, hogy

Robert Fico állapota stabil, de egyelőre nem szállítják át másik kórházba.

Egyelőre nem számolnak azzal, hogy az elkövetkezendő egy-két napban a miniszterelnököt átszállítanák valamelyik pozsonyi kórházba, ugyanakkor megjegyezte: a kormányfőt ellátó orvosi csapat jó munkát végez és teljes bizalmukat élvezi – idézi Kalinákot az MTI.

Szerinte a kormány politikai irányvonala nem változott és nem változik, ám a történések tükrében szükség lesz arra, hogy „rendet teremtsenek”.

Fogságba került Fico merénylője

Időközben az is kiderült, hogy vizsgálati fogságba helyezték a merénylet gyanúsítottját – aki jogilag továbbra is csak gyanúsított, hiába ismerte be tettét, melyet egyébként kis túlzással már a fél világ látott videón.

A szlovák törvények szerint 25 évet vagy akár életfogytiglant is kaphat Jurij Cintula. A 71 éves nyugdíjas öt lövést adott le Robert Ficóra, ebből három lövés találta el.