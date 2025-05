Magyarország az egymillió horgász hazája, ők pedig már egy telefonos applikációval is intézhetik ügyeiket – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója vasárnap.

Nyitrai Zsolt a bejegyzéséhez csatolt videóban emlékeztetett arra, hogy a kormány korábban Nemzeti Horgászturisztikai Stratégiát alkotott, és folyamatos támogatásokat biztosít a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ), valamint a horgászszervezetek munkájához.

Mára új, mobilon is használható fejlesztések segítik a pecásokat: a Horgász applikációban több hasznos funkció érhető el

– emelte ki, kifejtve, hogy ilyen az elektronikus fogási napló, az állami horgászvizsga igazolása, de akár területi horgászjegyet is válthatnak a horgásztársadalmat gyors ügyintézéssel támogató alkalmazás segítségével.

A videóban megszólalt Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke is, aki elmondta, már több mint hatvanezren töltötték le az applikációt, mert a korábbi papír alapú rendszer nehézségeivel szemben a Horgász alkalmazással egyszerűbb a fogási eredmények rögzítése.

Az alkalmazással a horgászok gyorsabban intézhetik ügyeiket, aki pedig a DÁP-pal is rendelkezik, valamint az e-naplót választotta, az már papíralapú okmányok nélkül is horgászhat.

Nekik már elég egy telefonnal és a horgászfelszerelésükkel elindulni a vízpartra

– hangsúlyozta.

Szűcs Lajos bejelentette azt is, hogy hamarosan elérhető lesz az appon keresztül a tagdíj és a tagdíjnyilvántartás is, így akár az otthoni fotelból is intézhetik ügyeiket a hobbi szerelmesei.