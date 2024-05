Akkreditált Excel, Java Spring és Python gyorstalpalók otthonról

Az oktatási szakembertől megtudtuk, hogy a mikrotanúsítványok a Széchenyi István Egyetemen és a Gábor Dénes Egyetemen (GDE) is elérhetőek, ahol jelenleg már közel húsz információs és kommunikációs technológiákra (IKT) szakosodó programból lehet választani, amik köre folyamatosan bővül. Vannak irodai informatikai képzések (Excel, üzleti intelligencia, adatvizualizáció, adatbiztonság, Power Platform), de IT fejlesztői, üzemeltetői, módszertani képzések is megtalálhatóak (Python, mesterséges intelligencia, Java Spring, Cisco hálózatüzemeltetés, Angular, Product Design). A Gábor Dénes Egyetem mikrotanúsítványai egységesen 279 ezer forintba kerülnek, mivel mindegyik 3 kredit értékű képzés. Az Oktatási Hivatal és a Magyar Akkreditációs Bizottság rendszeresen felülvizsgálja a felsőoktatási intézmények működését minőségbiztosítási szempontból is, ez a garanciája a kiváló színvonalnak.