A 4781 benevezett rövidfilmből 11 versenyezhet az Arany Pálmáért, amelyet a május 24-i díjkiosztó ünnepségen a Maren Ade német rendezőnő által vezetett nemzetközi zsűri ad majd át a fődíjas rövidfilm rendezőjének – írja az MTI.

A magyar produkció, a No.3 (The Spectacle) egy fiatal roma fiúról szól, aki egyedülálló képessége miatt egy tévéműsor révén hirtelen a reflektorfénybe kerül.

A Sundance és európai filmdíjas rendező úgy fogalmazott, a történet szó szerint álmában született meg.

Kenyeres Bálint visszatérő vendége a világ egyik legrangosabb filmes találkozójának, Before down című kisjátékfilmje 2005-ben szintén a rövidfilmes versenybe kapott meghívást, A repülés története című kisjátékfilmét pedig a Quinzaine des réalisateurs (Rendezők Kéthete) programjában mutatták be 2009-ben.

Bálinttal több mint 15 éve tervezzük, hogy közösen készítünk filmet. Bár a körülmények egyáltalán nem, de az alkalom mégis ideálisnak tűnt erre. Ennél jobban nem is indulhatott volna a közös munka

– mondta el Bartók Anna, a film vezető producere.

A filmet két nap alatt forgatták le idén január végén Moron, független finanszírozásból, az Anabanana gyártásában. A forgatókönyvet Kenyeres Bálint írta, operatőre az Egy szent szarvas meggyilkolását vagy A homárt is fényképező Thimios Bakatakis, producerei Bartók Anna, Kisgergely Zita, Hutlassa Tamás, Jeremy Zelnik és Romwalter Judit.

A No.3 (The Spectacle) két főszerepében amatőr szereplők láthatók, Jónás Vilmos és Oláh Józsefné Jolika, Sándor Soma, Udvari-Kardos Tímea és Váradi Gábor személyében. A rövidfilm vágója Vághy Anna, látványtervezője Sztevanovity Sandra, a jelmezeket Nagy Annamari tervezte, a digitális trükkökért Birkás Máté felelt, maszkmestere Kriskó Ancsa, hangmestere pedig Jan Schermer.

A magyar közönség előtt várhatóan ősszel mutatják be Kenyeres Bálint új alkotását.