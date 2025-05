Nyáron Bajára érkezik a Cafe Frei, az új kávézó az Eötvös utcában nyitja meg kapuit. A pontos nyitásról és további információról még nem érkeztek hírek – írja a Baon.hu.

Legutóbb tavaly év végén, Miskolcon nyitott új egységet a Cafe Frei, a korábbi már 12 éve átadott belvárosi kávézója mellé.

Az átalakításokban érintettek a fővárosi egységek is. Az Allee Bevásárlóközpontban található Libri könyvesvoltban évekig működő Cafe Frei helyét tavaly már átvette a Scruton, a Mammut bevásárlóközpontban található kávézó helyét is felváltotta egy új vállalat. További terjeszkedésről eddig még nem számoltak be.

Ezenfelül Debrecenben is kiköltözött a Cafe Frei kávézó a Fórum bevásárlóközpontban található Libri könyvesboltból, azonban itt a pláza épületén belül talált új helyre.

