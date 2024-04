Az Aldi Magyarország tovább bővítette együttműködését és termékfejlesztését a Cafe Frei-jel. Az eredmény: két, saját márkás kávé. A Barissimo By Cafe Frei kávék kizárólag az ALDI üzleteiben lesznek kaphatók.

” őrölt kávékeverék igazi aromabomba, amely a népszerű ALDIs csokoládé ízvilágát tükrözi, a „Germknödel” ízvariánst pedig az áruházlánc fagyasztott kínálatában található, szintén sikeres szilvás gőzgombóc ihlette.

Miután megfogalmazódott a Barissimo By Cafe Frei ötlete, elkezdődtek a szakmai egyeztetések, lezajlott egy gyárlátogatás a Cafe Frei szécsényi üzemében, ahol az Aldi képviselői megismerkedtek a termékfejlesztési folyamatokkal és a gyártási technológiával. A brazil alapkávé kiválasztása után elkezdődtek a kísérletezések az ízesítéssel, figyelve az egyes ízkomponensek arányaira. Ezután következtek az ízpróbák, és az Aldi visszajelzései alapján haladtak a fejlesztési lépések, így született meg az összekóstolásokat követően a két végleges ízvariáció. Az ötlettől a kifejlesztésig összesen 12 hónap telt el, ezalatt megtörténtek az ellenőrző laborvizsgálatok, illetve a csomagolástervezés és a grafikai koncepció véglegesítése is.

Kép: Aldi

Mindkét kávé kitűnő eszpresszónak, illetve bármilyen tejes ital is készíthető belőle. Édes ízviláguknak köszönhetően akár desszertként is fogyaszthatók, illetve különféle kávés édességekhez is remekül használhatók.

A Barissimo By Cafe Frei kávéi a kávécég Szécsényben működő gyárában készülnek, és országszerte minden Aldi-üzletben kaphatók. Mindkét őrölt kávé 200 grammos kiszerelésben lesz elérhető, 1099 forintos egységáron.

„Az Aldi Süd vállalatcsoport saját kávégyárral rendelkezik Németországban, és saját márkás kávéink többsége itt készül. Mi mégis egy magyar partnert választottunk új kávénk fejlesztéséhez, hiszen ahol csak lehet, a hazai beszerzési forrást preferáljuk. A Cafe Frei által gyártott kávék kiváló minősége versenyképes árral párosul, a márka alapértékei pedig nagyon hasonlóak az Aldiéihoz, ezért is döntöttünk mellettük. Vásárlóinknak megfizethető áron kínálunk hagyományos és különleges ízvilágú kávékat” – tette hozzá Pusztai Ádám.