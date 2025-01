Hiába igyekezett rávenni a bankokat a kormány, nem tudták érdemben csökkenteni a piaci feltételű lakáshitelek kamatait. Az 5 százalék alatti, önkéntes THM-plafonra vonatkozó kérés nyomán ugyan az idén átmenetileg elérhető lesz egy meglehetősen szűk kör által igényelhető, kedvező árazású konstrukció, a sztenderd piaci hiteleknél nem tudtak engedni a pénzintézetek – sőt, akadnak szereplők, amelyek már emeltek is a saját termékeik kamatain.

Nem engedi a piac a lazítást

Azon persze, hogy a bankok nem lazítanak tovább a nadrágszíjon, nem lehet csodálkozni. A lakáshitelek árazásánál irányadó mutatónak tekinthető, tíz éves BIRS értéke 2025. január 10-én éppen alatta maradt a 7 százaléknak, ami – figyelembe véve a 6 és 7,5 százalék közötti banki ajánlatokat – azt jelenti, hogy teljesen elfogyott a pénzügyi szolgáltatók mozgástere az árazásnál. (Sőt, ha a bankközi kamatok még egy ideig ezen a szinten maradnak, vélhetően több piaci szereplő is emelés mellett dönthet a közeljövőben.)

„A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a 2023 novemberétől számított egy év alatt nagyjából 1,8 százalékponttal csökkent a piaci feltételű, forintban nyújtott lakáshitelek átlagos kamata, a 2023. januári, 10,7 százalékhoz közelítő átlaghoz képest pedig még szembetűnőbb a változás. Az pedig, hogy 2023. végétől tempósan csökkenteni kezdték a lakáshitelek kamatait a bankok, úgy tűnik, meggyőzte az ügyfeleket, hiszen a piaci feltételű kölcsönök iránt is látványosan megugrott tavaly a kereslet a megelőző évi mélypont után” – nyilatkozta lapunknak Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Hozzátette: a jellemzően 6 és 7 százalékos éves kamatok már komfortosnak tekinthetők az ügyfelek szempontjából, főleg, ha jogosultak valamilyen támogatott hitelkonstrukció igénylésére is.

Jött a CSOK Plusz, jöttek a rekordok is

A múlt évben persze a kamatok csökkenésén túl egyéb tényezők is hozzájárultak a hitelpiaci kereslet élénküléséhez – hívta fel a figyelmet a szakértő. Az egyik fontos katalizátor a CSOK Plusz megjelenése volt, ami akár 50 millió forintos kamattámogatott hitel igénylését is lehetővé teszi. A másik, hogy az ingatlanárak – a várakozások dacára – tovább emelkedtek Magyarországon, ami arról győzhette meg a lakásvásárlásban gondolkodókat, hogy ne a kivárást, hanem a cselekvést válasszák.

Az MNB adatai szerint pedig a felfutó kereslet igen meggyőző számokat hozott a lakáshiteleknél: november végéig közel 1235 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel-szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy jóval több mint kétszerese az egy évvel korábbi volumennek, új rekord is. Ennek alapján pedig borítékolható, hogy az éves rekord is megdőlt tavaly a lakáshitelpiacon, hiszen a 2021-es, 1303 milliárdos csúcs túlszárnyalásához decemberben bő 70 milliárdnyi új hitelt kellett kihelyezni, miközben mostanában a százmilliárd környéki havi volumen az általános.

Gergely Péter szerint a lakáshitelek iránti erős kereslet fennmaradhat 2025-ben is, bár a kamatok csökkenésére egyelőre nem lehet számítani. A keresletet fűtheti a lazább adósságfék-szabályok kiterjesztése az energiahatékony ingatlanok vásárlásához felvett hitelekre is, de a munkáshitel bevezetése, illetve a babavárónál végül mégis megemelt korhatár is használhat a piacnak.

Rengeteg a kamatkedvezmény – csak a feltételeknek kell megfelelni

Bár tovább csökkenő kamatokra mostanában nem számíthatnak a lakáshitelesek, a bankok nem fukarkodnak a kölcsönök mellé járó kedvezményekkel. A jelzáloghiteleknél általános induló költségtételekhez kapcsolódó akciókon túl a pénzintézetek legtöbbje különböző kamatkedvezményeket is kínál.

A CIB Banknál most a zöld hitelcél 1,4 százalékpontos, a hitelkiváltás 1,3 százalékpontos kedvezményt érhet a sztenderd kondíciókhoz képest, de 1 százalékpontos engedmény érhető el akkor is, ha az ügyfél legalább 450 ezer forintos havi jóváírást vállal. A legnagyobb, 2,04 százalékpontos kedvezmény pedig akkor érhető el a CIB-nél, ha a megfelelő piaci hitel mellé a CSOK Plusz – a vállalt gyerekszámnak megfelelő – maximális összegét is kéri.

Az Erste egy sor induló díjtételt átvállal, illetve elenged a lakáshitel ajánlatainál: így a kölcsön folyósítását követően jóváírják az értékbecslési díjjal megegyező összeget, illetve a közjegyzői díjat is visszatérítik 50 ezer forintig. Emellett két tulajdoni lap másolat, illetve a térképmásolat díját nulla forintban állapítja meg a pénzintézet, miközben elengedi a folyósítási jutalékot is. Mindez összesen akár 150 ezer forintnyi kedvezmény is jelenthet. Az Erste emellett 0,3 százalékpontos kamatkedvezményt ad akkor, ha az ügyfél jövedelme helyben vezetett számlára érkezik, a lakáshitel mellé igényelt babaváró hitel és a törlesztésvédelmi biztosítás pedig egyaránt 0,2 százalékpontos kedvezményt érhet. Mindezek nyomán a lakáshitel éves kamata akár 6,19 százalék is lehet az Ersténél.

A Gránit Bank összesen akár százezer forint értékben ad az induló díjakhoz kapcsolódó kedvezményeket a lakáshitelénél. A pénzintézet emellett igen attraktív, 6,18 százalékos kamat mellett kínálja a lakáscélú kölcsönét, ami 6,5 százalék alatti teljes hiteldíj mutatót eredményez. A Gránit Bank ügyfelei emellett öt perc alatt előzetes hitelbírálathoz is juthatnak.

A K&H Banknál a hitel mellé helyben kötött lakásbiztosítás 0,1 százalékpontos kamatkedvezményt érhet, a törlesztésvédelmi, vagy életbiztosítás pedig 0,2 százalékpontost. Ha az ügyfél jövedelme eléri, vagy meghaladja a 800 ezer forintot, 0,5 százalékos engedményre számíthat az eredeti kamathoz képest.

Az MBH Banknál 700 ezer forintot elérő jövedelem, és legalább 30 millió forintos kell a legkedvezőbb kamat eléréséhez.

Az OTP Banknál változatlanul él az akár 1,2 százalékpontos diszkontot érő Hűség kamatkedvezmény: igaz, ekkora kedvezményhez legalább havi 1,3 millió forintnak kell a számlára érkeznie. A bank emellett 0,5 százalékpontos kamatkedvezményt ad a prémium- és privátbanki ügyfeleinek is.

A Raiffeisen Bank egy sor induló költségtételnél nulla forintos induló díjat alkalmaz, a közjegyzői díjat pedig 50 ezer forintig átvállalja. A pénzintézet 0,35 százalékpontos elsődlegességi kamatkedvezményt ad a számlájukat helyben vezető, és kellő aktivitással használó ügyfeleknek is, de 0,1 százalékos diszkontot érhet a lakáshitel mellé igényelt babaváró kölcsön, CSOK, illetve a zöld hitelcél is.

Az UniCredit Bank visszatéríti az értékbecslés és a közjegyzői okirat díját – utóbbit legfeljebb 50 ezer forintig –, emellett a Takarnet rendszerből lekért hiteles térképmásolat, és a hitelösszeg utalási díját is elengedik. A pénzintézet emellett a Stabil Kamat lakáshitelnél több, kamatkedvezményt tartalmazó csomagot is kínál: a legnagyobb engedményt biztosító, “TOP prémium aktív-kamat” kedvezmény érvényesítéséhez az szükséges, hogy a hitel törlesztésére szolgáló, az UniCredit Banknál vezetett bankszámlára havonta legalább 500 ezer forint jóváírás érkezzen átutalásból, és az ügyfél rendelkezzen az előírt paramétereknek megfelelő, helyben megkötött hitelfedezeti- és vagyonbiztosítással.