Egyre nő a pénzügyi tudatosság a fiatalok körében, és egyre többen foglalkoznak pénzügyekkel, tájékozódnak ismerősöktől, szülőktől – derül ki az OTP friss felmérésből. A válaszadók majdnem kétharmada kíváncsi a barátai, kortársai tanácsaira, többen a szüleiktől is kérnek tanácsot, valamint odafigyelnek a bankok által kínált újdonságokra is. Továbbra is sokan nyitnak számlát már 16 éves koruk előtt – 2024-ben a megkérdezettek több mint negyede mondta, hogy ennél fiatalabb korban lett bankszámlája.

A bank adatai szerint is egyre korábban, jellemzően 14-16 éves korban nyitják meg a szülők gyermekük első bankszámláját. Emellett erősödik a digitális preferencia: háromból kettő fiatal egyre több banki ügyet intéz online.

A pénzügyi tudatosságra nevelés egyik kézzelfogható módja lehet egy jól megválasztott ballagási ajándék. Az ilyen élethelyzetek, mint az iskolaváltás vagy az első nyári munka, remek alkalmat kínálnak arra, hogy a fiatalok és a szülők közösen kezdjenek el foglalkozni a felelős pénzügyi döntések alapjaival.

Ballagásra bankszámla?

„Az OTP Banknál fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok minél korábban elindulhassanak a pénzügyi önállóság útján – ezért a szülők néhány egyszerű lépésben, az OTP MobilBankon keresztül, akár otthonról is megnyithatják az OTP Junior számlát 14 év alatti gyermeküknek” – mondta Máriás Endre, az OTP Bank bankkapcsolati területének vezetője

Kiemelte: a számlanyitást követően pedig további számos digitális szolgáltatás segíti a fiatalokat és szüleiket abban, hogy a gyerekek magabiztosan hozhassák meg első pénzügyi döntéseiket.

Most, amikor több tízezer fiatal búcsúzik régi iskolájától, sok családban felmerül, hogyan lehetne őket nemcsak érzelmileg támogatni a rájuk váró új kihívásokban, hanem gyakorlati eszközökkel is segíteni az önállósodásukat. Egy saját bankszámlával a gyerekek megtanulhatják a pénz tudatos kezelését, a költések nyomon követését és a megtakarítás fontosságát – mindezt biztonságosan, szülői felügyelet mellett.