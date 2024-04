Elképesztő árfolyammozgásokat produkál a Trump Media részvénye, miután a társaságot egy kamucégen keresztül sikerült tőzsdére vezetni, és ott DJT tőzsdei kóddal elindítani a kereskedést, ami a korábbi amerikai elnök, és egyben egyik jelenlegi elnökjelölt nevének rövidítése.

Vonzó ár a shorthoz

A kereskedés első napján a lelkes Trump-hívők szinte széttépték a részvényt, annak árfolyama 80 dollárig emelkedett, így a cég értéke jóval 5 milliárd dollár fölé került, miközben tavaly csak 4 millió dolláros árbevétele volt, és jelentős veszteséggel zárta az évet. Így fundamentálisan a részvény elvileg az ár századrészét sem éri, ami sok befektetőt arra sarkalt, hogy short pozíció nyitásával az árfolyam eséséből profitáljon.

Mitől meztelen?

Ez úgy történik, hogy ha nem lehet határidős pozíciót nyitni egy részvényre, akkor kölcsön kell kérni a brókercégtől részvényt, azt eladni, és később visszavenni, szerencsés esetben sokkal alacsonyabb árfolyamon. A brókercégek azonban nem feltétlenül adhatják kölcsön az ügyfelek részvényeit, és ilyenkor olyan megoldást választanak, hogy nem kérik el a részvényt, csak eladják (ez a meztelen short), és az ebből adódó kockázat fedezésére magas kamatot kérnek az ügyféltől a kölcsönadott részvényre.

Ha valami gond van a hiányzó részvénnyel, akkor a brókercégnek kell megoldania, hogy meglegyen a papír, akár mástól kér, akár kényszerűen ő vásárol. A Trump Media esetében, ahol nem nagy a közkézhányad, így nem volt könnyű részvényt szerezni, viszont sokan akartak shortolni, a kamat évi 450 százalékos volt, amire talán még nem volt példa. Ez fedezi nagyjából a brókercég kockázatát, az ügyfélnek azonban még így is megérte, ha a 70-80 dollár körül eladott (shortolt) részvényt a nagy zuhanás után visszavette, vagy akár még most visszaveszi.

Nagy zuhanás után felpattanás

Az ár ugyanis először hatalmasat zuhant, egész 22 dollárig, azonban onnan szerdán felpattanás kezdődött, ami csütörtökön még hevesebb lett. Ekkora zuhanás után érthető a felpattanás, hisz a shortosok, amikor már elég alacsonynak érezték az árat, tömegesen zárni kezdhettek, ami erős vételi nyomást jelent.

Erre tett rá egy lapáttal, hogy maga Trump, illetve nevében a cég igazgatója nekiment a shortosoknak, szabálytalanságot emlegetve a meztelen shortok kapcsán. A társaság tájékoztatta a Nasdaq tőzsdét, hogy piaci manipulációkra kerülhetett sor meztelen shortok által, ezt megelőzően pedig részvényeseiknek írtak arról, hogyan tudják megvédeni részvényeiket attól, hogy tudtuk nélkül kölcsönvegyék őket a short pozíciókhoz.

Ki lettek ugrasztva

A tömeges zárásokat, így az ár felpattanását már ez is előidézhette a vonzó árfolyam mellett, hisz célszerű volt mind az ügyfélnek, mind a brókercégeknek a zárás, hogy gyorsan visszaadhassák a részvényt tulajdonosának. A cég által a tőzsdének írt levél megemlíti a Zerohedge szerint, hogy a részvény már szerdán felkerült arra a listára a Nasdaqon, ahol szabálytalanságokat észlelnek.

Trump Media, 3 hónap. A cég ténylegesen március 26. óta van a tőzsdén, addig a vele egyesülő üres cég volt Kép: stooq.com

A pénteki nyitásban harmadszor is nagyot ugrott az árfolyam 37 dollárig, onnan azonban napközben csökkenni kezdett. A levél arra panaszkodik, hogy a meztelen shortokat nyitók, amellett, hogy szabályt szegnek, lefelé manipulálják az árfolyamot. Meglepő, hogy ezt az érvet milyen gyakran előhozzák, mintegy bűnbakot keresve az árfolyammozgásra, miközben a shortok megnyitása valóban csökkenti az árfolyamot, zárásuk viszont többnyire sokkal nagyobb mértékben megemeli azt.

Ellentétes hatás

A short pozíciók zárása után ugyanakkor nem marad árfelhajtó erő, amennyiben valóban túlértékelt a részvény. A sok short pozíció ugyanakkor hosszabb távon is fenntarthatja az árat, mivel áresés hiányában és a fizetendő kamat miatt a shortosoknak állandóan zárniuk kell, miközben újabbak és újabbak nyitnak, makacsul bízva abban, hogy a részvényár márpedig leesik.

Erre jó példa volt a Tesla, amely éveken át úgy emelkedett, majd maradt a magasban, hogy ezt az eredményei nem tudták visszaigazolni még a legjobb időszakban sem. A short állomány azonban kitartóan magas volt, ami biztosította a magas árat. Még érdekesebb történt régebben a Volkswagennel: a shortosok nem is tudtak mind zárni, mert több részvényt adtak el meztelenül, mint amennyi elérhető volt, így az árfolyam ténylegesen az égig emelkedett, a társaság átmenetileg a világ legnagyobb cége lett.

Lesz még izgalom

A Trump részvény esetében most az lesz a kérdés, hogy mi történik, ha a shortállomány lecsökken, esetleg megszűnik, A fundamentális érték továbbra is elenyésző, persze nem zárható ki, hogy az exelnök valamilyen trükköt alkalmaz, mondjuk más vállalkozásából hoz át valamit a cégbe, ami hoz egy kis eredményt és hozzá nagy reményeket, így saját csomagját is szép áron eladhatja, ha lejár a tőzsdére kerüléstől számított féléves moratóriuma.