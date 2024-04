Joe Biden elnök aláírta azt a törvényjavaslatot, amely 61 milliárd dollárnyi új támogatást nyújt Ukrajnának az Oroszországgal vívott háborúban. A regnáló és egyben újraválasztásáért küzdő demokrata elnök számára ez fontos győzelmet jelent, és bátorítást ad azoknak a szövetségeseknek, akik épp Washingtonra vártak.

Joe Biden, aki a novemberi választáson várhatóan az Ukrajnának nyújtott támogatásokat szkeptikusan bíráló republikánus Donald Trump volt elnökkel kerül majd szembe, fél éve sürgeti a törvényhozókat, hogy hagyjanak jóvá több támogatást a két éve harcoló Ukrajnának - emlékeztet a Reuters.

A segélycsomagnak főként a Trumphoz közel álló republikánusok voltak a fő kerékkötői, hogy ennyire elhúzódott az ügy, az nagyrészt nekik köszönhető. A keményvonalas konzervatívok ugyanis sokáig ragaszkodtak ahhoz, hogy a külföldi országoknak nyújtott bármilyen finanszírozást olyan jogszabályokkal kell párosítani, amelyek a mexikói határt ostromlók számát is érdemben csökkenti.

és négy olyan törvényjavaslatot is jóvá hagyott, amely Ukrajna Izrael , Tajvan mellett egyébként más amerikai érdekeltségek finanszírozására is felhatalmazást ad, de rendelkezik TikTok amerikai betiltásáról is.