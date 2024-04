Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Sok különös üzleti ügye volt Donald Trumpnak az idők során, de most még egy tőzsdei lufit is felfújatott rajongóival. Az elnökjelöltnek volt egy közösségi média cége, meglehetősen szerény, 4 millió dolláros árbevétellel. Kitalált (vagy javasoltak neki) egy remek módszert, amit néhányan már eljátszottak az elmúlt években, a „trükk" pedig bejött.

Kamucég, érdekes tőzsdei kód

A szerényen működő cégnek kerestek egy üres tőzsdei társaságot, melyek azért vannak tőzsdén, hogy beköltözhessen egy olyan társaság, amely egyébként nem teljesítené a tőzsdére menetel szigorú feltételeit. A Trump Media is ezt tette: egyesült a DWAC tőzsdei kódú társasággal, annak kódját saját neve után DJT-nek alakította március 25-én. Az átnevezés előtt 37 dolláros részvényár másnap felszaladt a duplájára, hisz a önmagában az a tény, hogy Trump nevét viseli, sokaknak arra jelentett garanciát, hogy hatalmas siker kapujában áll a cég.

Trump Media, 1 hónap Kép: stooq.com

Nem sokat ér

A fundamentális értéke azonban ennek töredéke, hisz a legmagasabb áron 5 milliárd dollárt ért a cég, amelynek árbevétele 4 millió dollár: ezek alapján még jó növekedési feltételekkel sem érne többet, mint 50-100 millió dollár, vagyis 50-100-szoros a felülértékeltség. Ismerve a fundamentális helyzetet, sokan akartak short pozíciót nyitni, vagyis részvényeket kölcsön venni, azokat eladni, és ha már eleget esett az ár, nagy haszonnal visszavásárolni.

Nehéz volt kölcsönrészvényt szerezni

Nehéz volt hozzájutni kölcsönrészvényhez, hisz nem nagyon van olyan intézményi befektető, aki hosszabb távon tartaná a papírt, így kölcsön tudná adni. Még az sem kizárt, hogy maga Trump adott kölcsön papírt, mivel ő a szabályok szerint fél évig nem adhat el papírjaiból a tőzsdei szereplés megkezdését követően. Így a shortosoktól évi 450 százalékos kamatot kértek a kölcsönrészvényekért, ami nyilvánvalóan csak úgy érte meg, ha az extrém árfolyam azonnal összeomlik.

Összeomlott

Erre végül sor is került, hisz mostanra a legmagasabb értékről a felére esett az árfolyam, így csak két heti kamatot kell kifizetni, viszont hatalmas nyereséget lehet zsebre tenni. Maga Trump ugyanakkor valószínűleg ideges, mert az egészet azért találta ki, hogy pénzhez jusson, miután a sok bírósági ügye egyre több pénzt emészt fel, nem beszélve az elnökválasztási kampányról. Fél évig nem tud eladni, és kérdés, hogy akkor hol lesz az árfolyam: ha a fundamentumokat követi, alig fog valamit érni.

Ugyanakkor nem kizárt, hogy Trump még időben átadott másoknak részvényt, olyanoknak, akikben megbízik, de a szabályok nem tiltják, hogy ők eladjanak. Így realizálhat azért érdemi pénzt, de ezt feltehetően sosem fogjuk megtudni. Mindenesetre az eset azt mutatja, hogy szabályozási hézag van, hisz a kamurészvények által értéktelen cégeket lehet tőzsdére juttatni, és könnyen fel lehet fújni az árfolyamukat kis méretüknél fogva.

Rendszerszintű hiba

A Bloomberg szerint 2019 óta közel 500 ilyen ügylet volt, és ezen részvények több mint ötöde most 1 dollár alatti értéken forog úgy, hogy több, mint 90 százalékot esett az árfolyam, vagyis nyilvánvaló, hogy eleve a töredékét sem érte annak az árnak, ahol rásózták a befektetőkre. Természetesen a befektetőknek is el kell dönteniük, mit vesznek meg, meg kell vizsgálniuk, milyen módszerrel kerül a részvény a tőzsdére, milyen fundamentális értéke lehet, és hogy megveszik-e csak azért, mert egy ismert ember is a tulajdonosok között van.