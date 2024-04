A republikánus elnökjelölt nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy sok magyar hazafihoz intézhet beszédet, „akik büszkén vívják harcukat a nyugati civilizáció megmentéséért folytatott küzdelem frontvonalában”. A tavalyinál kurtább, 90 másodperces videóban Donald Trump arról beszélt, hogy egy „epikus küzdelem zajlik országaink felszabadításáért, ugyanis bizonyos fenyegető erők el akarják venni a kultúránkat, a szuverenitásunkat és az életmódunkat”.

Az egykori elnök büszke arra, hogy elnökként együtt dolgozhatott Orbán Viktorral, akit nagyszerű embernek tart. Meglátása szerint saját maga és a magyar kormányfő is sikeresen vette fel a harcot az illegális bevándorlással szemben, emellett pedig munkahelyeket teremtettek, és megvédték országaik kultúráját, beleértve a keresztény és zsidó értékeket.

Együtt küzdünk egy gigászi harcban, hogy felszabadítsuk nemzeteinket azon gonosz erők uralma alól, akik tönkre akarnak tenni minket

– mondta a videóban Donald Trump, aki alig várja már, hogy ismét szorosan együttműködhessen Orbán Viktorral miután letette az esküjét.

A volt elnök szerint „a konzervatívok győzni fognak abban a harcban, amelyet azért vívnak, hogy megmentsék a civilizációt a kommunistáktól, a marxistáktól és fasisztáktól”. A CPAC Hungaryt szervező Alapjogokért Központ tavalyelőtt személyesen is meghívta Donald Trumpot, aki azonban nem élt a lehetőséggel. A republikánus politikus az előző két alkalommal is videóüzenetet küldött a konferenciára, amikor is a szocializmust és a kommunizmust nevezte a két legnagyobb veszedelemnek.