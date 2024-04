Nemrég indult meg a tőzsdei kereskedés Donald Trump médiacégének részvényével úgy, hogy a társaság egyesült egy tőzsdén lévő, lényegében üres céggel (kamucég). Ennek már a hírére is vásárolni kezdték korábban a lelkes befektetők a kamucég részvényét, gondolván, hogy amihez a volt és esetleg leendő amerikai elnök nyúl, az aranyat ér.

Nincs fundamentális érték

A tényleges egyesülés napján, amikor a cég tőzsdei kódja is DJT lett az elnök neve alapján, 80 dollár körül is vásároltak a papírból azok, akik vagy hittek Trumpnak, vagy csak egyszerűen támogatni akarták bálványukat. Az viszont tény, hogy a társaságnak mindössze 4 millió dolláros árbevétele és 58 millió dolláros vesztesége volt tavaly, vagyis égeti a pénzt.

A fundamentális értéke így a 0-tól alig tér el, hacsak nem mutatkoznának olyan jelek, hogy hirtelen felhasználók milliói jelennek meg, melyet a reklámozók dollármilliárdjai követnek. Ennek azonban semmi jele, így akinek lehetősége volt eladni (például a kamucég tulajdonosai, részvényesei, akik így Trump Média részvényesek lettek), azok boldogan megtették, és még teszik is.

Harmadára esett

A részvényárfolyam a csúcsról először a felére esett, hétfőn azonban további 18 százalékkal csökkent az érték 26,6 dollárig, miután a CNN szerint bejelentették, hogy további 21 millió részvényt terveznek kibocsátani, 15 százalékkal hígítva a meglévő állományt, köztük Trump többségi részesedését is. A volt elnök fél évig nem adhat el papírjaiból, és addigra vélhetően teljesen elértéktelenedik.

Trump Media, 5 hónap Kép: stooq.com

A papír így most zuhan, a shortosok boldogan zsebre tehetik a nyereséget, a Trump-hívő vásárlók pedig nézheti a veszteséget. Miután a cég jelenleg semmit nem ér, a mostani ár is igen magas, kérdés persze, hogy Trump nem talál-e ki valami trükköt: mondjuk minden fanatikus rajongójával részvényt vásároltat. A befektetők mindenesetre veszítenek, az viszont érdekes kérdés lesz, hogy Trump méretes részesedése hoz-e dollármilliárdokat az elnöknek, vagy sem. Nem kizárt, hogy már eddig is hozott, ha strómanokon keresztül tudott eladni részvényeiből.