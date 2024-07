Történelmi rekordra emelkedett hétfőn a Richter részvények árfolyama, amely ráadásul most először a 10 ezer forintos szintet is legyűrte. Bár délre az árfolyam visszakorrigált a lélektani határ alá, a rali akár még hetekig folytatódhat: a Richter papírokra is jellemző, hogy a negyedéves jelentés előtt kifejezetten jól szerepelnek, főleg, ha a nemzetközi befektetői hangulat is támogató.

Augusztus hatodikán kiderül, megalapozott volt-e a bizalom a tőzsdén. Az elemzői célárak átlaga 11 871 forint.

Az előjelek mindenesetre jók, csütörtökön fontos adat érkezett a Richter vezető termékének amerikai forgalmáról. A Richter-AbbVie közös fejlesztésű antipszichotikumból (Vraylar) a második negyedévben 774 millió dollárnyi fogyott. Ez 17,6 százalékkal több mint egy éve, bár elmaradt a várt 813 millió dollártól. A magyar gyártó a szokásos módon részesedést kap az eladások után, ennek összege 52 milliárd forinttal dobhatja meg a második negyedéves árbevételt.

A Richter papírok még egy dolog miatt is emelkedhetnek: idén alulteljesítik a piacot, az év elejétől csak 15 százalékkal nőtt az árfolyamuk, szemben a 20 százalékkal menetelő BUX-szal.

Ráadásul az értékeltségi mutatók sem mutatnak túlzó árazást, az árfolyam csak a tízszeresét tükrözi a 12-havi gördülő eredményeknek. Az idei profitvárakozást összevetve az árfolyammal pedig csak 7,5-ös P/E mutató adódik. Az EV/EBITDA pedig mindössze ötös (a 2024-es várakozások alapján), ez már durva alulértékeltségnek tekinthető, szóval kevesebbre tartja a piac a Richtert, mint például az olyan, problémákkal küzdő gyógyszergyártókat, mint a Teva, vagy a Bayer.

Ha a kontinens gyógyszergyártóival hasonlítjuk össze a Richter részvényeket, akkor viszont nincs sok különbség, a szektor szereplőit követő Stoxx Europe 600 Health Care index szintén 15 százalékkal került feljebb az év kezdetétől.

Kép: economx

A Richter befektetők szerencséjére az egész magyar piac jól teljesít, sőt az utóbbi időben felülmúlja a régiót. A BUX hatodik hete emelkedik, hétfő délelőtt 73 ezer pont felett stabilizálódott az index, a Richternek pedig már a múlt hét is kifejezetten erősre sikerült, 2 százalék árfolyampluszt hozott az elmúlt 5 kereskedési nap. Ezzel együtt már a Richter árfolyam is ötödik hete stabilan észak felé tart.

Az elmúlt hetekben a Vraylar eladások mellett több pozitívumról is beszámolt a Richter.