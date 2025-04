A tőzsdék azt követően törtek ki felfelé, hogy Donald Trump bejelentette, azonnali hatállyal 90 napra felfüggesztik a legtöbb ország esetében a múlt héten bejelentett vámokat. Ez látszott a BUX emelkedésén is. A forint azonban nem tudott erre reagálni, képtelen volt megállni a lábán, de ugyanez a kettősség mutatkozott az európai és az amerikai tőzsdéken is. Míg az előzőek jelentős nyereséggel zárt, az utóbbiak mínuszban kezdtek. Érdemes elolvasni, hogyan is zártuk a tegnapi napot >>>