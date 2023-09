A Federal Reserve szigorú hozzáállása, az emelkedő államkötvényhozamok és az amerikai kormány fenyegető leállása együtt a jelek szerint már sok volt a befektetőknek, és már egyáltalán nem látják olyan rózsásan az amerikai részvények jövőjét.

Ezek árfolyama átlagosan több mint 6 százalékot esett a július végi csúcsról, és az elmúlt hét különösen idegőrlő volt a befektetők számára – írja összefoglaló elemzésében a Reuters. A Fed közölte, hogy a kamatokat várhatóan a korábban reméltnél hosszabb ideig magas szinten hagyja, ami eladási hullámot váltott ki mind a kötvény-, mind a részvénypiacon.

Az S&P 500-as részvényindex csak a héten 2,9 százalékot zuhant, ez március óta a legrosszabb hetet jelenti az index számára. Ezt a hangulatot tükrözik más számok is: a befektetők szerdáig 16,9 milliárd dollár értékben adtak el részvényeket, ami idén eddig a legmagasabb érték a Bank of America Global Research adatai szerint. Persze nem árt emlékezni arra, hogy az S&P 500-as index még így is 12,8 százalékkal áll magasabb, mint az év elején.

„A nyári hónapokban elég ellenállóan erősödött a piac, ám most olyan időszak következik, amikor a gazdaságnak tényleg jelentős kockázatokkal kell szembenéznie. A befektetők jó ürügyet találtak arra, hogy levegyenek egy kis tétet az asztalról, és ez csökkentheti a részvények iránti étvágyat

– mondta Charlie Ripley, az Allianz Investment Management vezető befektetési stratégája.

Az irányadó 10 éves amerikai kötvények hozama (ez az árfolyammal ellentétesen mozog) 16 éves csúcs közelében áll. A magas kötvényhozamok a hüvelykujjszabályok szerint tompítják a részvények vonzerejét, mivel a befektetőknek kecsegtető hozamot kínálnak egy gyakorlatilag kockázatmentesnek tekintett befektetéshez.

A piaci szereplők emellett az amerikai gazdasági növekedést fenyegető számos potenciális veszéllyel is szembe kell nézzenek. Ezek közül a legnagyobb természetesen a kamatok magas szintje, amely ha a Fed betartja ígéretét, tartósan is az egekben maradhat.

A Fed túlságosan bízik a gazdaság puha landolásának esélyében. Egy ilyen önbizalomtól duzzadó jegybank veszélyes, mert negligálja a gazdaság gyengeségére utaló jeleket

– mondta Brian Jacobsen, az Annex Wealth Management vezető közgazdásza.

A szezonalitás sem kedvez a tőzsdének

Az S&P 500-as index a BofA Global Research szerint szeptember 18-án lépett az év történetileg leggyengébb 10 napos szakaszába. Az index historikusan átlagosan 1,66 százalékkal szokott esni ebben az időszakban, ha a hónap első 10 napjának teljesítménye átlag alatti, mint idén is. A szezonalitás tehát csúnya csökkenő napokat jelez előre, ami persze jó lehetőség lehet azoknak, akik a beszállási pontokat keresik.

Ugyanakkor a nagy befektetési bankok stratégái rámutatnak, hogy rengeteg készpénz van a partvonalon, ami tompíthatja egy esetleges esés eseten annak dinamikáját. A vevők valószínűleg akkor lépnének be, ha az S&P 500-as index 4200 pontig esne, ami a jelenlegi szintekhez képest körülbelül 3 százalékos további csökkenést jelent. Egy ilyen esése után az index átlagos árfolyam/nyereség rátája 17,5-es lenne, ami megfelel a 10 éves átlagnak

– mondta Keith Lerner, a Truist befektetési igazgatótanácsának társvezetője.

A stratégák emlékeztetnek arra, hogy a jelenlegi csökkenő hullám egyelőre teljesen természetes velejárójának tekinthető annak az emelkedő trendnek, amely már közel egy éve masszívan uralja az amerikai részvénypiacokat.