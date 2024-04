Az ausztrál BHP Group, a világ egyik legnagyobb bányavállalata felvásárlási ajánlatot tett versenytársára, a brit Anglo American Plc-re. A kisebbik céget közel 40 milliárd dollárra értékelő ajánlat egy komplex tranzakció, amellyel gyakorlatilag új, egyesült cég jöhetne lére. Ez a cég messze az első lenne a világon az ellenőrzött rézforrások tekintetében. Az ajánlat azonban lehet, hogy csak az iparági versenyfutás egy újabb szakaszának kezdete.

Esik a felvásárló, szárnyal a célpont



A világ legnagyobb bányavállalata olyan részvénytársasági megállapodást javasolt, amelyben az Anglo először a dél-afrikai platina- és vasércvállalatokban lévő ellenőrző részesedését leválasztaná, azt átadná részvényeseinek, s a csak utána vásárolná fel. A BHP szerint a nem kötelező érvényű ajánlat teljes részvényenkénti értéke körülbelül 25,08 font, ami 14 százalékos prémiumot jelent az Anglo szerdai záró részvényárfolyamához képest.

Az Anglo részvényei csütörtök reggel Londonban 13 százalékkal, 24,91 fontra drágultak a hírre. A 144 milliárd dolláros kapitalizációjú BHP árfolyama 3,7 százalékot esett. Ez egyébként a megszokott piaci reakció felvásárlás esetén, a célpont árfolyama rendszerint emelkedik, míg a potenciális vevőé esik.

Az egész tranzakció mozgatórugója valószínűleg a réz. A két cég együttesen ugyanis összesen a globális rézkínálat mintegy 10 százalékát ellenőrizné. Mindezt egy olyan pillanatban, amikor sokak szerint jelentősen megugrik majd az iránta mutatkozó kereslet a fosszilis energiahordozókról környezetkímélőbb energiaforrásokra való átállás miatt.



Ezzel párhuzamosan a Bank of America elemzői is megemelték réz árára adott előrejelzésüket. Igaz, ők a célárat év végére csak 9 321 dollárra tették fel a korábbi 8 625 dolláros szintről. Úgy látják, a réz az energetikai átmenet epicentrumában van, ami azt jelenti, hogy a kínálat növekedésének hiánya élesen érezhető.

A Citi elemzői szerint most indulhat a réz árának második tartós fellendülése ebben az évszázadban, körülbelül 20 évvel az első ilyen ciklus után. Várakozásaik szerint a réz ára az elkövetkező hónapokban emelkedni fog: az év végére elérheti a jelenlegi 9665 dollár/tonna szintről a 10 000 dollár/tonnát; és 2026-ra 12 000 dollárra emelkedik az alapforgatókönyv szerint.Ezzel párhuzamosan a Bank of America elemzői is megemelték réz árára adott előrejelzésüket. Igaz, ők a célárat év végére csak 9 321 dollárra tették fel a korábbi 8 625 dolláros szintről. Úgy látják, a réz az energetikai átmenet epicentrumában van, ami azt jelenti, hogy a kínálat növekedésének hiánya élesen érezhető. Erről bővebben itt írtunk.

A készülő ügyletről elsőként beszámoló Bloomberg szerint a tranzakcióval a BHP jelentősen növelhetné előnyét a többi szereplővel szemben, akik szintén a rézkínálatban növelnék pozícióikat. Az Anglo American régóta potenciális célpontnak számít a legnagyobb bányászati cégek között. Vonzerejét jelentősen növeli dél-amerikai rézüzletága, ugyanakkor a vállalat bonyolult szerkezete, a különböző nyersanyagok - a platinától a gyémántokig terjedő - iránti rettenetesen vegyes kitettsége és különösen a dél-Afrikai tevékenységek alaposan visszatartották eddig a kérőket. A vállalat szerdán késő este közleményben közölte, hogy igazgatótanácsa megvizsgálja az ajánlatot.

Egy sikeres felvásárlás szimbolikus jelentőséget is hordozna. A BHP és nagy versenytársai ugyanis a nem is olyan távoli múltban egy csomó meglehetősen rossz eredménnyel záruló tranzakciót hajtottak végre. Emiatt egy ideig nem is próbálkoztak ilyennel. Ennek köszönhetően viszont a szektor cégei egy nagy rakás készpénzen ülnek olyan menedzsment csapatokkal az élen, amelyek meg akarják mutatni a befektetőknek mire is képesek valójában.

Pont emiatt könnyen elképzelhető, hogy a BHP ajánlata csak az első lépés és hamarosan megjelennek a kérők között az ágazat olyan más nagyágyúi is, mint például a Rio Tinto Group vagy a Glencore Plc..