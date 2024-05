Múlt hét szerdán több száz külföldi vendégmunkást bocsátott el az SK On Hungary tulajdonában álló iváncsai akkumulátor gyár vezetősége egyik napról a másikra. Történt mindez azután, hogy a másfél hétig tartó bértárgyalások nem vezettek eredményre a munkáltató és a Magyar Vegyipari Dolgozók Szakszervezete között. A dél-koreai összeszerelő gyár műszakvezetője a kirgiz dolgozókat a délutáni műszak kellős közepén tájékoztatta az azonnali elbocsátásról . Később az SK On Hungary közleményében az elektromos járművek iránti kereslet globális lelassulásából adódó alacsonyabb bevétellel magyarázta a váratlan döntést. Bár a magyar, közvetlen szerződéssel rendelkező munkavállalókat nem fenyegeti hasonló veszély a vezetőség állítása szerint, a dolgozók mégis attól tartanak, hogy ők válnak a következő leépítési hullám áldozatává.

Mit jelent ez Európa és Magyarország számára?

A jelek arra utalnak, hogy az európai autóipari számítások jócskán alulmúlták a piaci kereslet et és az erősödő árverseny, valamint a növekvő nyersanyagárak sem segítenek a helyzeten. A német és magyar autóiparral szemben így egyre felértékelődik a kínai konkurensek szerepe, ám „ az eladásra váró kínai autók is tömegével vesztegelnek az európai kikötőkben” a kereslet hiányában – írja a G7 .

Veszélyben az elektromos autógyártás jövője?

A Totálkár magazin főszerkesztőjét, Molnár Barbarát kérdeztük az elektromos autóiparra jellemző globális piaci folyamatokat alakulásáról és arról, hogy megfigyelhető-e valamilyen általános tendencia a gyártás jelenlegi alakulásában. A következő választ kaptuk kérdéseinkre:

„Nehéz konkrét trendekről beszélni egyelőre. Ami biztosan tudható, hogy az elektromos autók értékesítése nem olyan volumenben történt az elmúlt másfél évben, ahogy a gyártók várták. Emiatt több nagy gyártó, például a Ford és GM visszafogta a villanyautó-fejlesztéseit. Azt is fontos megjegyezni, hogy teljesen más piaci körülmények vannak Kínában, Európában és az Egyesült Államokban, továbbá az állami támogatások, burkolt szubvenciók is torzítják a képet. A piaci helyzet is folyamatosan változik: miközben az Egyesült Államokban extra vámot vezettek be, azt még nem tudni, hogy az Unió mit lép a kínai autók várható térnyerése ellen, ráadásul ezzel kapcsolatban pont a nyersanyagellátás alakulása és a vásárlóerő különbözősége miatt a gyártóknak sincs egyelőre egységes stratégiája. Azt, hogy az iváncsai vagy lengyel történések mennyire tekinthetőek általánosnak, korai megmondani.