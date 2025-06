Az úgynevezett regeneratív fékezés az elektromos és a plug-in hibrid járművek egyik elengedhetetlen technológiája. Ezek nélkül a járművek hatótávolsága jelentősen csökkenne, ez teszi lehetővé az úgynevezett B-mód és az egypedálos vezetés használatát.

Hogy milyen is ez a valóságban, azt most mintegy 11 469 Volvo-tulajdonos tapasztalhatja meg. A gyártó ugyanis egy fékezési problémát észlelt, amit szoftverfrissítéssel igyekeznek megoldani. Addig is, arra kérik a tulajdonosokat, hogy ne használják az említett két vezetési módot.

A figyelmeztetést több 2020 és 2026 közötti modellt érint, köztük az S60, V60, S90, XC60, XC90, XC40, EX40, EC40 és C40 modelleket. Azok, akik a 3,5,14-es szoftvert használják, problémába ütközhetnek a fékvezérlő modult illetően.

Előfordulhat ugyanis, hogy a fékek nem megfelelően működnek.

Bár ez önmagában elég ijesztően hangzik, a Carscoops szerint ennek két oldala van. Mert bár a probléma kellemetlen, a Volvo szerint csak akkor jelentkezik, ha legalább 1 perc 40 másodpercig lejtőn haladunk. Ez pedig nagy valószínűséggel csak akkor fordul elő, hogy hegyről lefelé haladunk, vagy egy hosszú autópályán völgye ereszkedünk.

Ugyanakkor ha ilyen helyzetbe kerülünk, akkor a probléma valóban nagy, mivel ebben az esetben a fékpedál lenyomása teljesen kikapcsolhatja a fékfunkciót.