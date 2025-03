Még a tavaly júniusi WWDC konferenciáján jelentette be a kaliforniai techóriás, hogy a kor elvárásainak megfelelően ők is belehúznak a mesterséges intelligencia fejlesztésébe, ennek keretében pedig egy vadiúj, jóval okosabb Siri asszisztens és az Apple Intelligence is megérkezik az Apple eszközeire.

A funkciók érkezését több lépcsőben képzelte el a vállalat, ezek nagyrésze idén érkezett volna, azonban több iparági pletyka és látható jel is arra utalt, hogy nagyon nem halad a munkával a vállalat MI-divíziója.

Ráadásul a kifejezetten az MI-re felkészített iPhone 16-os modellcsalád eladásai is csalódást keltőek voltak, amin az sem változtat sokat, hogy a nemrég megjelent, olcsónak szánt 16E modell is alsó hangon 300 ezer forintba kerül, miközben nagyon megosztó kritikákat kap.

A Bloomberg most arról számolt be, hogy az Apple pénteken közölte: határozatlan ideig elhalasztja a felokosított Siri asszisztens érkezését. Ennek ugyan eddig sem tűzött ki hivatalos dátumot a vállalat, azonban az eddigi információk alapján az új asszisztens az áprilisban esedékes iOS 18.4-es operációs rendszerrel érkezett volna, az Apple Intelligence európai megjelenésével egyidőben.

A hírügynökség úgy tudja, hogy a funkciók fejlesztését az Apple nehezen tudta befejezni, a vállalat vezető mérnökei és szoftvertervezői pedig nem voltak elégedettek az új funkciók működésével, mivel azok nem voltak olyan zökkenőmentesek, mint amilyennek beharangozták őket.