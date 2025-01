Nincs mese, az sms- és telefonos csalók korát éljük. Az adathalászok mostanra már válogatott módszerekkel adják ki magukat futároknak, áruházaknak, sőt, bankoknak is. Nem is véletlenül, hogy alig másfél év leforgása alatt jóval nagyobb figyelmet fordítottak a pénzintézetek és a kormány is a kibervédelemre.

A legtöbb szolgáltató már hatékonyan védekezik az adathalászok ellen – legalábbis még egy darabig –, azonban akadnak tökéletlenségek.

Egy ilyen apró hibáról számolt be a Femina is az iPhone saját üzenetküldő szolgáltatása, az iMessage esetében. Ebben az applikációban van egy funkció, ami az sms-ekben elhelyezett adathalász hivatkozásoktól megvédi a felhasználókat, ugyanakkor nem minden esetben.

Az iMessage megakadályozza, hogy a linkek kattinthatóak legyenek, ha az üzenet feladóját gyanúsnak észleli a rendszer.

Azonban a támadók arra jöttek rá nemrég, hogy ez a védelmi funkció kikapcsolódik, ha a felhasználó válaszol az sms-re, így a hivatkozás is kattinthatóvá válik.

Így a csalók újabban válaszadásra ösztönző üzeneteket küldenek a kiszemeltjeiknek, mint például „küldjenek el egy adott betűt, hogy működjön a hivatkozás” – írja a lap, felhívva a figyelmet, hogy ezt semmiképp se tegyük meg.