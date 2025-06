„Valósággal ránk rúgta az ajtót az űrgazdaság”

Üzletről, közös kapcsolódási pontokról beszélgettünk amerikai-magyar nézőpontokból a Bázispont podcastban. Vendégünk Zsarnóczky Martin, a New York-i Amerikai-Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke volt.

Donald Trump mondhatni számos tekintetben megelőzte korát, emlékezetes, hogy már 1987-ben a külföldi cégek, elsősorban Japán vállalatok elleni bojkottra szólította fel a kormányzatot az üzleti lapokban vásárolt hirdetési felületeken, szóval a vámtarifákkal kapcsolatos lelkesedése nem új keletű - mondta a Bázispont podcast szerdai vendége Zsarnóczky Martin, a New York-i Amerikai-Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke.

A vámintézkedések most is meghatározó módon velünk vannak, az elmúlt hetekben is érdekes hírek érkeztek ezzel kapcsolatban. Zsarnóczky Martin azonban úgy véli,

őszre a vám, mint téma már nem lesz napirenden, biztosra lehet venni, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzet nem marad tartós.

Kis- és középvállalati szinten egyébként mindig volt érdeklődés egymás piacai iránt az Egyesült Államok és Magyarország között – fogalmazott az elnök, nagyvállalati szinten még van tér előrelépésre. Jelenleg a 4iG és a Richter Gedeon azok a cégek, amelyek képesek lehetnek, vagy már most is képesek megfelelő szintű bevétel elérésére az amerikai piacon.

A 4iG amerikai kilátásairól szót ejtve Zsarnóczky Martin elmondta, az űrgazdaság, mint új terület valósággal ránk rúgta az ajtót. Ez most abszolút kiemelt terület az Egyesült Államokban, a befektetők folyamatosan nyitottak a szegmens finanszírozására.

Miről volt szó még az adásban?