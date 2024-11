16 év után először csökkenhetek éves bázison a Porsche eladásai. Idén januártól szeptemberig 226 000 autót értékesített a vállalat, ami 7 százalékkal rosszabb eredmény, mint az abszolút rekorder 2023-as év azonos időszakának számai.

A Cayenne eladásai nőttek, az összes többi modell stagnál, vagy leszálló ágban van.

Évtizedes hibákat ismert be a VW-vezére, nem lesz elég a gyárbezárás

Elsősorban a Macan és a Taycan típusoknál tapasztaltak visszaesést:

A német sportautó márka 2009 és 2023 között csaknem megháromszorozta az eladásait, és a 2020-as Covid-évet nem számolva 16 éve folyamatos növekedésben van – írja a Totalcar.

Épp ezért tűnt eddig úgy, hogy a Porsche AG elkerülheti a német autóipar válságát, azonban a legfrissebb adatok szerint a – Volkswagen tulajdonában lévő – stuttgarti sportautógyártó se kerüli el a visszaesést.

Drasztikus döntést hozott a Volkswagen: tízezrek kerülhetnek utcára

A szakszervezet tájékoztatása szerint legalább három németországi gyárra is lakat kerülhet. A megmaradt dolgozók bérét csökkentik, majd két évre be is fagyasztják.