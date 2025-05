Az elmúlt hónapokkal szemben márciusban nem a támogatott, hanem a piaci lakáshitelek bővülése tartotta meg a lakáshitelpiac dinamikáját. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője arra hívja fel a figyelmet, hogy a CSOK Plusz már nem tud érdemben hozzájárulni a növekedéshez, hiszen 2024 tavaszára már jelentősen felfutott a kereslet az átdolgozott konstrukciójú termék iránt.

Ezzel szemben a piaci lakáshitel iránti kereslet első ránézésre meglepően felfutott.

Az idei év harmadik hónapjában 5 736 szerződést kötöttek az ügyfelek, ami több, mint ötödével, 22 százalékkal több, mint 2024 márciusában, és 14 százalékkal, közel 700 szerződéssel meghaladja a februári kontraktusok számát is. A folyósított 111,24 milliárd forintos összeg pedig abszolút csúcsot jelent.

Gergely Péter szerint a megugró kereslet egyértelműen annak tudható be, hogy az állampapírból februárban és márciusban kiáramló pénzek jelentős részét az ingatlanpiacon költötték el az emberek, ám többségüknek lakáshitelt is igénybe kellett venniük. Az igényelt hitelösszeg év/év alapon történő közel kétharmados megugrásában az is szerepet játszik, hogy az ingatlanárak ezekben a hónapokban számottevően megemelkedtek.

Ez az egy szerződésre eső átlagos hitelösszeg megugrásában is visszaköszön: az átlagos piaci hitelek összege 2025-ben minden hónapban 19 millió forint felett volt, éves összevetésben közel harmadával, 32 százalékkal nőtt az ügyfelek által aláírt hitelszerződésekben szereplő összeg.

Fejbekólint a bázishatás

Gergely Péter szerint a következő hónapokban a növekedés dinamikája a piaci lakáshitelek esetében is lassul, s ennek csak egyik – kisebb - oka lesz az, hogy az állampapír-kifizetésekkel hajtott extra kereslet kiesik a piacról. Emellett ugyanis alaposan erodálja majd a növekedési adatokat a bázishatás. Mindez annak köszönhető, hogy 2024 tavaszától egyre komolyabb mértékben futottak fel a folyósítások, így értünk el a tavaly júliusi 102 milliárd forintos csúcshoz, amelyet az is hajtott, hogy az ügyfelek döntő része még a teljes hiteldíj-mutató, a thm-plafon kivezetése előtt igyekezett megkötni a szerződését.



Bár a tavaly nyári félelmek a lakáshitel kamatok drasztikus drágulásával kapcsolatban nem igazolódtak, hiszen azok csak minimálisan emelkedtek, sőt a tavaly év végére visszakorrigáltak a júniusi thm-értékekre. Figyelmeztető ugyanakkor a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az, hogy az elmúlt hónapokban ismét szerény mértékű emelkedés figyelhető meg a piacon a kamatokban, ám a márciusi, az MNB által a 10 évre fixált hitelek esetében kimutatott 6,76 százalékos átlagos thm így is alatta marad tavaly júliusi értéknek.