Az idei év európai szupersztárja a tőzsdei cégek között a Nord Nordisk, amely jócskán megelőzte a korábbi legnagyobb kapitalizációjú európai társaságot, a Louis Vuittont, sőt, a dán GDP-t is megnövelte, nem kis mértékben. Mindez nem véletlen: a cég által gyártott, elhízást mérséklő gyógyszerek beváltak, a kereslet magas irántuk világszerte, magas áruk ellenére.

Hiány van, de a konkurencia sem tétlen

A Wegovy étvágycsökkentő szer iránti kereslettel nem tudott lépést tartani a gyártás, ezért az USA-ban, ami a túlsúlyosak nagy száma és az erős fizetőképes kereslet miatt érthetően a legnagyobb piac, korlátozni kellett május óta az értékesítést: csak azok kaptak, akinél már elkezdődött a kezelés. Jövőre alaposan megnövelik az amerikai piacra szánt mennyiséget, nem véletlenül: az amerikai Eli Lilly cég is rövidesen megkaphatja az engedélyt egyik diabétesz gyógyszerére, hogy testsúlycsökkentőként forgalomba hozhassák.

A befektetők arra kíváncsiak, hogy mikor oldják fel az amerikai új kezdőadagokra vonatkozó korlátozást, a cég azonban jelezte, hogy a gyártás felfuttatása fokozatosan zajlik, így nehéz előre pontosan meghatározni, mikor növelhetik nagy mértékben a szállított mennyiséget. Vélhetően, ha a korlátozás megszűnne, rengeteg új páciens jelentkezne egyszerre, és rosszul mutatna, ha pár nap vagy hét után újra korlátozást kéne bevezetni.

Újabb felhasználási terület

A Nord Nordisk az USA-ban és az Európai Unióban kérelmet nyújtott be a Reuters szerint, hogy engedélyt kapjon a Wegovy a szív-, és érrendszeri betegségek megelőzésére is. A másik szer, ami iránt nagy a kereslet, az ugyancsak a diabétesz kezelésére kifejlesztett Ozempic. A korlátozások ellenére az amerikai eladások növelése okozta a cég árbevételének és profitjának nagyfokú bővülését, ennek köszönhetően idén már harmadszor növelték a várható idei eredményszámokat.

Izguló részvényesek

A cég növekedésének csak a lehetséges konkurensek szabhatnak határt, miután érthető módon más gyógyszergyáraknak is nagy lehetőség belépni ebbe a piaci szegmensbe. Rövidtávon azonban nekik is időigényes a kutatás, a fejlesztés és az engedélyeztetés, majd a gyártás felfuttatása, így a dán cég vélhetően jövőre is nagy növekedést fog produkálni. Ez persze már beépült a részvényárba, ezért a részvényeseket nem véletlenül izgatja hogy sikerül-e úgy megnövelni a gyártást, hogy az amerikai piacot még a konkurenciaharc felerősödése előtt minél jobban lefedjék.