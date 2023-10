Az étvágycsökkentő gyógyszer hamisított változatait az osztrák és német hatóságok egyelőre nem tudják kiszűrni a forgalomból, ezért minden fogyasztó veszélyben lehet – figyelmeztetett az eredeti készítmény gyártója. Eközben kiderült: az Ozempic mellett a csalók még egy terméket hamisítanak.

Megszólalt az európai piacokon egyre dagadó gyógyszerhamisítási ügyben érintett Ozempic étvágycsökkentő injekció dániai gyártója: az életmódtámogató készítmények kínálatában hónapokkal ezelőtt óriási keresletet kiváltó szerből biztos, hogy olyan hamisítványok vannak forgalomban, amelyek használata azonnali orvosi ellátás nélkül halálos következményekkel járhat.

A hamisított termék jelentős része valószínűleg Ausztriában és Németországban van,

mivel a hatóságok által azonosított példányok címkéje német nyelvű, habár a másolatok több tekintetben eltérnek az eredeti fecskendőktől – figyelmeztetett a Novo Nordisk gyógyszergyártó cég, amely szerint a veszélyes Ozempic-másolatokat illegális és legális forgalmazási csatornákon, főként az interneten keresztül terjesztik, és a dílerek már régen eljutottak például Egyiptomba, Oroszországba, Nagy-Britanniába is.

A Novo Nordisk hangsúlyozta, hogy továbbra is szoros kapcsolatban áll az egészségügyi hatóságokkal a veszélyes termékek azonosítása érdekében – idézte a cég közleményét a Meinbezirkt.at felső-ausztriai hírportál.

Szemmel látható különbségek

A gyártó jelezte, hogy az étvágy csökkenését elősegítő szemaglutid hatóanyag helyett inzulint tartalmazó hamisítványok több különbség alapján is bárki számára felismerhetők:

A hamis injekciós toll színe eltér az eredetitől: a másolat sötétebb kék színű, mint az eredeti

Az úgynevezett „betekintő ablak” is más: a hamisítványon teljesen átlátszó, az eredetin szürke festék borítja

Eltérő az adagbeállító gyűrű is: ez a hamisítványon meghosszabbítható, ami az eredetinél viszont nem lehetséges

Emellett a mellékelt tű mindkét termék esetén négy milliméter hosszú, viszont az eredeti tűn 32g, a hamison 31g felirat szerepel

A Novo Nordisk szerint az eddig azonosított hamisítványok egyszerű inzulin tollak, amelyeket hamis címkékkel láttak el. Az inzulint diabetes mellitusban szenvedő betegek kezelésére használják a magas vércukorszint csökkentésére, és ha ezt fecskendezik be a csupán súlycsökkentés céljából jelentkező páciensekbe, az hipoglikémia okozta rohamokat okozhat.

A Saxenda injekciót is hamisítják

A Novo Nordisk arra is figyelmeztetett, hogy a hasonló hatású Saxenda injekciós tollakat is hamisítják, amelybe ugyancsak inzulint töltenek a csalók, ám azt az eredeti gyártmány nem tartalmazza, ráadásul a gyártó szerint „teljesen más hatással van a szervezetre”. Ezért ezek használata is súlyos következményekkel járhat az egészségre nézve.

Az Ozempic receptköteles, és Európában a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők kezelésére engedélyezett. Ausztriában a gyógyszert 0,25 mg-os, 0,5 mg-os és 1 mg-os adagokban értékesítik. A Saxenda egy súlycsökkentő gyógyszer, amely liraglutid hatóanyagot tartalmaz. A Saxenda esetében a beállítható adagok 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg és 3,0 mg.

A készlethiány miatt sokan külföldről rendelnek Az Ozempic cukorbetegség elleni gyógyszer gyakran hiánytermék a gyógyszertárakban, miután olyan hírességek, mint Kim Kardashian és Elon Musk nemzetközileg ismertté tették az étvágycsökkentő injekciót. A fogyókúrában is sikeresen alkalmazható készítmény iránt nem csak az Egyesült Államokban, hanem Európa szerte is óriási a kereslet. Ausztriában csak receptre lehet kapni az injekciót, de ez nem akadályozza meg az embereket abban, hogy az interneten keresztül, külföldről szerezzék be a gyógyszert – mondta Naghme Kamaleyan-Schmied bécsi háziorvos az Ö1-nek.

Orvostól kapta a több száz eurós terméket

Mint megírtuk, egy osztrák nő szeptemberben egy Ozempic injekciótól került kórházba súlyos, életveszélyt okozó rohamok miatt. Ehhez képest az osztrák Szövetségi Bűnügyi Rendőrségi Hivatal csak egy hete figyelmeztette a lakosságot és Európa más hatóságait a veszélyes hamisítványokra, amelyek nagy valószínűséggel az interneten terjednek – legális patikákban még nem találtak a pancsolt készítményekből. Holott az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumának szellemi tulajdonjogaiért felelős vezetője, Jim Mancuso szerint a mostani lehet a hamisított gyógyszerek legrosszabb áradata, azóta, hogy az amerikai Pfizer gyógyszergyár piacra dobta a Viagrát.

A salzburgi nő ráadásul nem maga szerezte be a több száz eurós készítményt, hanem a plasztikai sebésze adta be neki, aki a nyomozás szerint vélhetően egy olyan nagykereskedőtől rendelte olcsóbban a szert, akinek köze lehet a hamisítványok terjesztéséhez.

A gyógyszert a nő azért kapta, mert a kórlapján tévesen azt állították, hogy metabolikus szindrómában szenved, holott az ügyvédje szerint ez bizonyítottan nem igaz. Az osztrák nyomozóhatóság szerint az illegális forrásból származó termékek más orvosoknál is elérhetők lehetnek, ezért fokozott ellenőrzést indítottak a készítmények terjesztőinek lefülelésére.