A Novo Nordisk részvényei szerdán emelkedésnek indultak, miután a vállalat a vártnál jobb nettó profitról számolt be: a negyedik negyedévben az elhízás elleni gyógyszerek iránt megugrott kereslet.

A dán gyógyszeripari óriáscég nettó profitja éves szinten 29 százalékkal 28 milliárd dán koronára emelkedett az utolsó negyedévben, szemben a várt 26,09 milliárddal.

Az egész éves nettó nyereség 21 százalékkal 100,99 milliárd koronára emelkedett, ami szintén felülmúlta a 2024-re vonatkozó 99,14 milliárd dán koronás becsléseket.

A gyógyszergyártó elsősorban cukorbetegség és ritka betegségek kezelésére gyárt gyógyszereket, ám legismertebb terméke a Wegovy és Ozempic zsírégető. A cég teljes forgalma ugyan éves szinten megduplázódott, ellenben elmaradt az elemzői előrejelzéstől. A növekedést elsősorban az észak-amerikai és az európai, közel-keleti és afrikai régióból érkező kereslet hajtotta.

Növekedési aggályok

2025-re vonatkozólag azonban már igyekeznek hűteni a befektetői kedélyeket: a Novo Nordisk ugyanis lassabb, 16 és 24 százalék közötti forgalomnövekedést prognosztizál - számol be a barrons.com. Ez a némileg visszafogottabb várakozás a fokozódó versenynek és a folyamatos árképzési nyomásnak tudható be.

Kép: Economx

A jövőre vonatkozó befektetői aggodalmakra válaszul a vállalat közölte, hogy továbbra is piacvezetőként számolhatnak vele, legalábbis a globális cukorbeteg-ellátási ágazatban. A Novo Nordisk eltökélt célja, hogy 2025-re a globális értékpiaci részesedése meghaladja az egyharmadot.

Kérdés persze, hogy ezt a növekedési dinamikát miként tudja fenntartani, mivel a konkurencia kezd már igencsak a nyakára nőni. Ebben elsősorban az amerikai Elli Lillyvel számolhat, amely egyre nagyobb szeleteket hasít ki a Mounjaro valamint a Zepbound nevű zsírégető termékével.

Havi 1000 dollárjába kerül az amerikaiaknak a nagy fogyás Vizsgálatot indított a Novo Nordisk vezérigazgatójával szemben az Egyesült Államok Kongresszusa, amiért, drágábban adja honfitársainak az Ozempicet, mint más országok betegeinek, illetve fogyni vágyóinak. >>

A Novo Nordisk válasza a kínálat bővítése volt - habár a CagriSema nevű újgenerációs súlycsökkentő egyelőre kísérleti fázisban van, a gyógyszerhatósági engedély pedig az eredeti tervekhez képest láthatólag késik.

A Novo Nordisk ígéretei szerint a CagriSema hatékonyabb lehet, mint a nagy sikerű Wegovy súlycsökkentő injekció, ám van némi befektetői aggodalom, hogy vajon elég lesz-e ahhoz, hogy visszavegye a vezetést a rivális Eli Lillytől - ami Amerikában már piacvezetőnek számít.

Mellékhatások tekintetében komoly árat is fizethetnek

A befektetők egy ideje már alapos nyomást gyakorolnak a gyártóra, hogy ugyan áruljon már el többet új súlycsökkentő készítményéről, ami ráadásul messze nem úgy szerepel a teszteken, ahogy azt remélték.

A Reuters öt olyan pácienssel beszélt, akik részt vettek az új gyógyszer tesztjében. Ők arról számoltak be, hogy a hetente kapott injekciók

segítettek ugyan gyorsan fogyni, de eközben mellékhatásokat is okoztak. A lapnak nyilatkozók émelygésről, székrekedésről és fáradságról számoltak be.

A Novo Nordisk elismerte, hogy voltak problémák, a gyógyszer a gyomor- és bélrendszerre volt elsősorban hatással, ám az visszafogott volt és idővel enyhült.

Az egyik tesztalany konkrétan arról számolt be, hogy a CagriSema szedésének első hat hónapjában rendszeresen elájult - igaz a 68 héten át tartó kísérletben a fölös testsúlyának közel 30 százalékától sikerült megszabadulnia. A kísérlet értékelésekor az a vélemény is elhangzott, hogy

ha valaki 30-40 kilót lead fél év alatt, teljesen normális, hogy időnként szörnyen érzi magát.

A Novo Nordisk inkább az eredményre helyezte a hangsúlyt: álláspontja szerint azok, akik betartották a CagriSema kezelési tervét, összességében 22,7 százalékos súlycsökkenést értek el 68 hét után, a páciensek 40 százaléka pedig a testsúlyának negyedét is leadta.

Más kérdés, hogy ez a néhány százalékos tévedés is elég volt ahhoz, hogy 125 milliárd dollárt töröljön egy decemberi napon a Novo Nordisk piaci értékéből. Habár most úgy tűnik, hogy a cég negyedéves jelentése némi megnyugvást hozott, az aggodalom továbbra is megvan, hogy az esetleges mellékhatások miatt az új készítmény végül mégsem kaphatja meg a hatósági engedélyeket.