Hónapok óta virágzik azoknak az elhízás elleni gyógyszereknek a piaca, amelyeket ténylegesen a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére engedélyeztek. Ám a kezdetben celebek által felkapott, étvágycsökkentő készítményeket – részben a nagy médiafigyelemnek köszönhetően – a legtöbben már nem a diabétesz orvoslására, hanem fogyás céljából vásárolják Amerikától Európáig.

Korábban vita is volt emiatt Magyarországon, amikor a több tízezer forintos termékeket elkapkodták azok elöl, akiknek a betegségük miatt ténylegesen szükségük lett volna rá. Most azonban újabb súlyos jelenség ütötte fel a fejét, ugyanis az egész világon elterjedtek a népszerű fogyasztószerek hamisított, veszélyes változatai.

Olyan kapós, mint a Viagra

Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumának szellemi tulajdonjogaiért felelős vezetője, Jim Mancuso szerint a mostani lehet a hamisított gyógyszerek legrosszabb áradata, azóta, hogy az amerikai Pfizer gyógyszergyár piacra dobta a Viagrát.

Európában a dán Novo Nordisk gyógyszergyár Ozempic nevű, cukorbetegség elleni gyógyszere van a reflektorfényben, eddig ebből a termékből találták a legtöbb hamisítványt. Az egyre terjedő csalási ügy ezzel együtt más népszerű fogyókúrás szereket is érint, például az Eli Lilly amerikai gyógyszergyár Mounjaro nevű gyógyszerét.

Jim Mancuso jelezte: az Europol és az Interpol már körülbelül 23 másik, bűnüldöző szervvel dolgozik együtt az elhízás ellen kínált hamisítványok felkutatásában, amelyekből a németországi mellett már a magyar piacra is kerülhetett.

Európa több piacán lefüleltek már hamisítványokat

A nyomozók hetek óta több országban vizsgálják a hamisított változatokkal kapcsolatban érkezett panaszokat, és keresik azokat az online áruházakban, valamint a közösségi médiában. Emellett a hatóságok azon vannak, hogy kiképezzék a vámosokat a másolatok felismerésére.

Manusco elmondta, hogy az Interpol egyik tisztviselője szerint a hamisított, elhízás elleni gyógyszereket elsősorban a gazdag régiókban, például Észak-Amerikában, Európában és a Közel-Keleten értékesítik magas áron.

Hogy ezek mennyire veszélyesek, azt nem tudni, de a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a készítmények valószínűleg jelentős egészségügyi kockázatot hordoznak – közölte.

Az Ozempic hamisítványai bizonyítottan már legalább 14 országban jelentek meg, köztük Németországban, Nagy-Britanniában, Egyiptomban és Oroszországban is.

Megugrott a gyógyszeripari óriás profit-előrejelzése

A múlt héten a Szövetségi Gyógyszer- és Orvostechnikai Eszközök Intézete (BfArM) felszólította a nagykereskedőket és a gyógyszertárakat, hogy a lehető legnagyobb gondossággal ellenőrizzenek minden Ozempic csomagot. Nem sokkal ezután a Novo Nordisk is óva intett a Wegovy súlycsökkentő injekciója és a cukorbetegség elleni gyógyszere, az Ozempic hamisításától.

Mivel az eredeti példányok jelenleg annyira népszerűek, a gyógyszergyártó cég egyúttal a profitprognózisát is növelte: eszerint a nyereség 2023-ban nem csak 27-33 százalékkal, hanem 32-38 százalékkal is nőhet.

Húzzák a szájukat az élelmiszervállalatok Az Ozempic és Wegovy márkanéven ismert, étvágycsökkentő injekciós szerek szemaglutidot tartalmaznak, amely hatóanyag új csodaszernek számít az elhízás elleni küzdelemben, ezért a termékek hónapok óta jól fogynak. Míg a Novo Nordisk gyártó hatalmas nyereséget ünnepel, a gazdaság más ágazatai, például az élelmiszerkiskereskedelem nagyon aggódik. Egészen pontosan a túlméretezett kiszerelésű kalóriabombáiról ismert, amerikai Walmart áruházlánc emelte fel a szavát a Bloombergnek, mert a forgalmukon azt tapasztalták, hogy a vásárlóik kevesebbet költenek, amióta a szemaglutid-tartalmú készítményeket szedik, amelyek visszafogják az étvágyat. A Barclays bank szakértői arra számítanak, hogy a fogyókúrás termékek miatt csökkenhet a rágcsálnivalók, például chips- és gyorsétteremláncok kereslete. Állítólag az étvágycsökkentők fellendülése miatt a PepsiCo és a McDonald's árfolyamai is nyomás alá kerültek. A Mizuho pénzügyi cég egyik szakértője a CNBC üzleti műsorszolgáltatónak azt mondta, hogy 2025-re az amerikai étteremiparban 25 milliárd dollárral csökkenhet az üzlet. A Bank of America elemzői pedig az alacsony kalóriatartalmú, fagyasztott termékek szállítóit is a trend másik lehetséges vesztesének tartják.

Nemrég az Ema Európai Gyógyszerügynökség is figyelmeztetett a hamis Ozempic megjelenése miatt a németországi piacon. Ezen termékeknél a német nyelvű címke szerint több összetevő nagy-britanniai, illetve ausztriai és németországi forrásokból származott, ezért az ügyészség már nyomozást folytat az egyik legnagyobb gyógyszer-nagykereskedő ellen Baden-Württembergben.

A szövetségi kormány intézkedésre szólította fel az összes németországi patikát és kiskereskedőt, hogy bontsák fel és ellenőrizzék a birtokukban lévő csomagokat.

Egy freiburgi esetben ugyanis feltűnt a hatóságnak, hogy míg az injekciós segédeszköz az eredeti változatban világoskék, a hamisítvány viszont sötétkék, a toll végén lévő injekciós gomb pedig az eredetin szürke színű, a hamisítványon viszont kék. A gyógyszerügynökségnek ugyanakkor egyelőre nincs bizonyítéka arra, hogy legális gyógyszertárak hamisított készítményeket adtak volna ki a betegeknek.

A Novo Nordisk és az Eli Lilly közölte azt is, hogy szorosan együttműködnek a hatóságokkal, sőt, speciális nyomozó cégeket is alkalmaznak a piacukat rontó hamisítók felkutatására.

(via, via)