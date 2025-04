A PetTrack Zrt. leányvállalataként létrejött MyBusDirect Zrt. 2021-ben jött létre. A rendszert, amely 2024 óta működik, nagyon hasonlít a telekocsi szolgáltatásokra, azzal a különbséggel, hogy itt nem magánszemélyek, hanem vállalatok és ipari parkok ültetik az utasokat a járműveikbe.

Az ötlet a társaság egyik személyszállítással foglalkozó ügyfelétől származik, aki rájött, hogy vállalati szinten jelentős megtakarítás érhető el, ha nem külön-külön buszokon utaztatják a munkaadók a dolgozóikat, hanem egy járművel szállíthatják munkahelyükre és vissza azokat, akik azonos útvonalon közlekednek.

A vállalatok elvárása egy átlátható, adott esetben a cégek közötti költségmegosztásra is alkalmas rendszer volt, ami a dolgozók belépőkártyájával kompatibilis és ahonnan adott esetben még a KSH adatszolgáltatáshoz is kinyerhetők szükséges adatok.

Demeter József, a PetTrack Zrt. vezérigazgatója szerint jelenleg mintegy 80 féle belépőkártya olvasására alkalmas a havidíjas rendszerben igénybe vehető szoftver, de azt, hogy pontosan ki utazik az adott passal, a GDPR okán csak az érintett munkaadó tudhatja, ott is csak az, aki rendelkezik HR jogosultsággal – írja a vállalat közleményében.

Az adatok valós időben nyomon követhetők, ezért a vállalatok és a személyszállító szolgáltató is láthatja a buszok kihasználtságát, ami a hétvégig munkák és a túlórák tervezhetőségét is lehetővé teszi. Ennek köszönhetően a megrendelők és a személyszállító társaságok is optimalizálják költségeiket, ami különösen az ünnepi időszakokban, a nyári leállások idején vagy a túlórák és hétvégi munkavégzések idején jelenthet komolyabb költségmegtakarítást a lecsökkent vagy éppen a megnövekedett utasszám figyelembe vételével.

Emellett a vezérigazgató szerint számos kényelmi szolgáltatást is biztosít a rendszer, például az applikációban elérhető a menetrend, helyet foglalhat a dolgozó a számára legkényelmesebb járatra, és értesítést is küld a munkavállalónak a telefonjára, hogy mikor kell elindulnia, mert a fuvar mindjárt megérkezik.